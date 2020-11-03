Рамирес: «Должны отдаться по максимуму в матче против „Севильи“»

Защитник «Краснодара» поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

Что скажу о сопернике? Для нас это очень важный матч, знаем, что должны отдаться по максимуму, чтобы показать достойный результат. За эти дни мы тщательно изучали нашего соперника и пытались подготовиться.

Мы знаем, что играем на два фронта одновременно, это сокращает время для подготовки и восстановления. У нас есть травмированные игроки, и нам не всегда удаётся восстановиться за короткое время, придётся импровизировать. Есть риск, наш состав старается быть готовым. У нас достаточно игроков, которые могут заменить выбывшего, но самое главное — быть готовыми и работать на 100 процентов.