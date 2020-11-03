ГлавнаяНовости

Рамирес: «Должны отдаться по максимуму в матче против „Севильи“»

вчера, 21:41
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

Что скажу о сопернике? Для нас это очень важный матч, знаем, что должны отдаться по максимуму, чтобы показать достойный результат. За эти дни мы тщательно изучали нашего соперника и пытались подготовиться.

Мы знаем, что играем на два фронта одновременно, это сокращает время для подготовки и восстановления. У нас есть травмированные игроки, и нам не всегда удаётся восстановиться за короткое время, придётся импровизировать. Есть риск, наш состав старается быть готовым. У нас достаточно игроков, которые могут заменить выбывшего, но самое главное — быть готовыми и работать на 100 процентов.

Все новости
Быстров: «Отсутствие игры у „Локо“? У „Атлетико“ игроки по 100 млн евро!»
Сегодня, 01:54 Комментарии3
Булыкин: «Самое главное для „Локомотива“ — не выпадать из обоймы»
Сегодня, 00:43 Комментарии2
Ничья, которая сродни победе. ВАР и Гильерме помогли «Локомотиву» добыть важное очко против «Атлетико»
Сегодня, 00:40Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Широков: «У „Локомотива“ большие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы»
Сегодня, 00:24 Комментарии5
Кикнадзе: «Закончим группу и потом поговорим»
Сегодня, 00:00 Комментарии4
Николич: «Нужно играть в РПЛ с той же дисциплиной, как в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:41 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:06
Заголовок двусмысленный какой то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))Могут и отдаться по максимому,запустив 5 шт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:53
Если сыграть с ними вничью, то будут шансы на ЛЕ!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:51
Отдаться - это по разному понять можно.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 22:04
моя девушка смеётся с меня, чего я мол завёлся от высказываться "отдаться", почти все футбалёры гендеры ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:00
Отдайтесь 18+
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 21:59
"отдаться" - это как? разгромно продуть типа "отдаться"? ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:53
Остается только надеется, что отдадутся борьбе, а не "Севилье". Простите, к вечеру на скабрёзности потянуло.
beefs
beefs
вчера в 21:47
хотелось бы верить, узнаем завтра вашу готовность...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100