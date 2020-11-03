Магкеев: «Нужно опасаться каждого игрока „Атлетико“»

Защитник «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Мы смотрели оба последних матча «Атлетико», хорошо подготовились, знаем, что они сильны на контратаках и стандартах, постараемся играть плотно. Думаю, они тоже смотрели наш матч с «Баварией» и тоже готовились.

Персонально никого не разбирали, опасаться там нужно всех. Мы отталкиваемся от себя, играют все сильнейшие. Райкович? Он опытный игрок, работает наравне со всеми, дружелюбный парень.