ГлавнаяНовости

Магкеев: «Нужно опасаться каждого игрока „Атлетико“»

вчера, 20:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Мы смотрели оба последних матча «Атлетико», хорошо подготовились, знаем, что они сильны на контратаках и стандартах, постараемся играть плотно. Думаю, они тоже смотрели наш матч с «Баварией» и тоже готовились.

Персонально никого не разбирали, опасаться там нужно всех. Мы отталкиваемся от себя, играют все сильнейшие. Райкович? Он опытный игрок, работает наравне со всеми, дружелюбный парень.

Все новости
Быстров: «Отсутствие игры у „Локо“? У „Атлетико“ игроки по 100 млн евро!»
Сегодня, 01:54 Комментарии3
Булыкин: «Самое главное для „Локомотива“ — не выпадать из обоймы»
Сегодня, 00:43 Комментарии2
Ничья, которая сродни победе. ВАР и Гильерме помогли «Локомотиву» добыть важное очко против «Атлетико»
Сегодня, 00:40Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Широков: «У „Локомотива“ большие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы»
Сегодня, 00:24 Комментарии5
Кикнадзе: «Закончим группу и потом поговорим»
Сегодня, 00:00 Комментарии4
Николич: «Нужно играть в РПЛ с той же дисциплиной, как в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:41 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:53
Что ты такое говоришь?!
beefs
beefs
вчера в 20:54
не дрейфь раньше времени...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100