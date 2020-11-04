Рамос: «Понимали, что играем с „Интером“ не на жизнь, а на смерть»

Капитан «Реала» подвёл итоги домашнего матча с «Интером» (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов и прокомментировал свой 100-й гол в составе мадридского клуба.

100 голов — это неплохо! Индивидуальные рекорды второстепенны, но вам нравится бить их, и пока они помогают команде побеждать, надеюсь, я смогу сделать это ещё несколько раз.

Это был тяжёлый матч. У «Интера» очень крепкая команда с определённым стилем игры. Они играли в свой футбол, и матч наградил их за это, но в конечном итоге мы смогли добиться положительного результата и взять 3 очень важных очка.

Победа возвращает команде уверенность. Мы знали, что играем с «Интером» не на жизнь, а на смерть. И когда всё сводится к ничьей в матче, который вы выигрывали, надо надавить и выложить все оставшиеся силы. Мы дали им немного свободы в первом тайме, но в Лиге чемпионов вы не можете позволять себе подобное.