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Рамос: «Понимали, что играем с „Интером“ не на жизнь, а на смерть»

сегодня, 08:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос подвёл итоги домашнего матча с «Интером» (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов и прокомментировал свой 100-й гол в составе мадридского клуба.

100 голов — это неплохо! Индивидуальные рекорды второстепенны, но вам нравится бить их, и пока они помогают команде побеждать, надеюсь, я смогу сделать это ещё несколько раз.

Это был тяжёлый матч. У «Интера» очень крепкая команда с определённым стилем игры. Они играли в свой футбол, и матч наградил их за это, но в конечном итоге мы смогли добиться положительного результата и взять 3 очень важных очка.

Победа возвращает команде уверенность. Мы знали, что играем с «Интером» не на жизнь, а на смерть. И когда всё сводится к ничьей в матче, который вы выигрывали, надо надавить и выложить все оставшиеся силы. Мы дали им немного свободы в первом тайме, но в Лиге чемпионов вы не можете позволять себе подобное.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 09:18
ожидаемый пафос от истерички) посмотрим что скажет, когда в ЛЕ пойдут с ВАРом сражаться
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:15
2:3, 2:2, 3:2...что дальше?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:39
С победай Реал!
Непобедимый Государь
Непобедимый Государь
сегодня в 08:34
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:16
    Мадридцев с Победой!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:11
    Ещё раз придётся
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:10
    Скорее принципиальная была игра.
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