Розе: «Думаю, в Германии „Шахтёр“ покажет совсем другую игру»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал выездную победу над «Шахтёром» (6:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы заработали три очка, забив шесть мячей и не пропустив ни одного. Реализовали много моментов, показав правильную игру во многих ситуациях. Конечно, остаются детали, но их разберём позже. Это наш день. На выезде в Лиге чемпионов «Боруссия» выиграла с крупным счётом, и как тренер я очень рад.

Не берусь ни обсуждать, ни судить нашего соперника. Единственное, что могу сказать, вполне может быть, что «Шахтёр» ожидал от нас не ту игру, которую мы показали. Думаю, через три недели в Менхенгладбахе «горняки» покажут совершенно другую игру.

Закономерен ли счёт 6:0? Именно победа была заслуженной. Мы забили немало красивых голов. Особенно меня впечатлил второй и третий. Что до соперника, то у него многое не получилось. 6:0 – необычный счёт для «Шахтёра», именно потому я считаю, что ответная игра будет другой.