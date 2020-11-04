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Гвардиола: «„Сити“ нужен ещё один результат, чтобы выйти из группы»

сегодня, 07:13
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Второй тайм вышел немного нервным, пока мы в итоге не забили второй мяч. Самое важное — это выйти из группы. У нас есть ещё одна игра, прежде чем мы сможем это сделать, но нам нужно добыть ещё один результат.

Есть много положительных моментов. Джон Стоунз впервые вернулся на поле после игры с «Вулверхэмптоном». Ферран Торрес снова забил. Так что нам есть чему порадоваться.

Некоторым игрокам всё ещё требуется немного времени, чтобы достичь своей лучшей формы. Сейчас у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед воскресной игрой с «Ливерпулем».

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Все комментарии
Dexter2110
Dexter2110
сегодня в 09:45
не хочу загадывать, но стакой вялой игрой и не реализованными моментами которых и так почти нет, врядли МС выиграет у Ливера, максимум это ничья и то ничья это 10%, 90% победа Ливера. Увы, но на сегодня это так
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:18
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