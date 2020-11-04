Гвардиола: «„Сити“ нужен ещё один результат, чтобы выйти из группы»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Второй тайм вышел немного нервным, пока мы в итоге не забили второй мяч. Самое важное — это выйти из группы. У нас есть ещё одна игра, прежде чем мы сможем это сделать, но нам нужно добыть ещё один результат.

Есть много положительных моментов. Джон Стоунз впервые вернулся на поле после игры с «Вулверхэмптоном». Ферран Торрес снова забил. Так что нам есть чему порадоваться.

Некоторым игрокам всё ещё требуется немного времени, чтобы достичь своей лучшей формы. Сейчас у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед воскресной игрой с «Ливерпулем».