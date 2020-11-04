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Муриэль — о 0:5 от «Ливерпуля»: «Сложно комментировать такое поражение»

сегодня, 07:47
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль подвёл итоги домашнего матча с «Ливерпулем» (0:5) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сложно что-то комментировать после такого поражения. Мы не были собой сегодня, а когда вы не играете на 100 процентов в матче с такой командой, как «Ливерпуль», то дорого за это расплачиваетесь.

«Ливерпуль» показал, на что способен против команды, выступающей не на все сто. Мы пытались остаться в игре после второго пропущенного мяча и в перерыве обсуждали то, что надо будет сделать, чтобы попытаться сравнять счёт.

Но спустя одну минуту второго тайма мы снова пропустили, а через несколько минут они забили 4-й гол, и это сбило нас с ног, после чего мы так и не оправились.

Это болезненный результат, потому что мы старались подготовиться к матчу и показать, что мы соответствуем уровню этого турнира.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:24
смотрел вчера думал хоть навяжут борьбу какой эти колумбийские наркоты то мимо
то во вратаря
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:12
относительно недавно и мс им пятерку отгрузил, правда это было в домашней игре) но это показывает уровень сериала, какой чемпион такой и уровень чемпионата))
DXTK
DXTK
сегодня в 08:39
в этом проигрыше есть что то и положительное......0-5........это же не 0-7......аха-ах!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:37
Наплевать и забыть.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:12
Надо принять и играть дальше
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:12
У нас есть знакомая команда семь ноль залела от Ливерпуля и ничего.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:05
Нужна крепкая оборона и лучшая реализация.
beefs
beefs
сегодня в 07:51
да, это был не ваш день...
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