Муриэль — о 0:5 от «Ливерпуля»: «Сложно комментировать такое поражение»

Нападающий «Аталанты» подвёл итоги домашнего матча с «Ливерпулем» (0:5) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сложно что-то комментировать после такого поражения. Мы не были собой сегодня, а когда вы не играете на 100 процентов в матче с такой командой, как «Ливерпуль», то дорого за это расплачиваетесь.

«Ливерпуль» показал, на что способен против команды, выступающей не на все сто. Мы пытались остаться в игре после второго пропущенного мяча и в перерыве обсуждали то, что надо будет сделать, чтобы попытаться сравнять счёт.

Но спустя одну минуту второго тайма мы снова пропустили, а через несколько минут они забили 4-й гол, и это сбило нас с ног, после чего мы так и не оправились.

Это болезненный результат, потому что мы старались подготовиться к матчу и показать, что мы соответствуем уровню этого турнира.