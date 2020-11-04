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Лаутаро: «Создали достаточно моментов, чтобы победить „Реал“. Это злит»

сегодня, 07:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал гостевое поражение от «Реала» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Жаль, потому что мы сделали всё, что могли, чтобы выиграть матч, и вообще не давали «Реалу» передохнуть, когда мяч был у них.

Мы злы, потому что хотели выиграть этот матч и создали достаточно моментов, чтобы добыть победу. Но нельзя опускать голову, нужно продолжать двигаться вперёд.

На этом уровне детали решают всё. Я скажу ещё раз: мы делаем всё, чтобы выигрывать эти матчи, но допускаем ошибки, за которые в итоге и расплачиваемся. Мы должны работать над тем, чтобы быть более сконцентрированными.

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Непобедимый Государь
Непобедимый Государь ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:22
Видаля подстраховали юани китайского господина.
Incredulous
Incredulous ответ Непобедимый Государь (раскрыть)
сегодня в 11:01
Я вот тоже немного охренел от игры Видаля в первом тайме, который как косой рубил всех подряд, а судья делал вид, что ничего не видит. По честному первая жёлтая карточка Видаля должна была быть второй.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:38
Так можно и из группы не выйти.
Непобедимый Государь
Непобедимый Государь
сегодня в 08:36
Что вы там создали? Забили два нелогичных гола, которые не вытекали из игры. А Видаля за грубые фолы еще в первом тайме нужно было удалять.
Это еще повезло, что Шахтер посыпался, а так и вовсе бы 4 место заняли.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:34
Не нужно злиться надо учиться проигрыыать.
Loko57
Loko57
сегодня в 07:58
Обидное поражение. Было много моментов, но к сожалению неудача.
beefs
beefs
сегодня в 07:50
главное правильно сделать выводы...
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