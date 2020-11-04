Лаутаро: «Создали достаточно моментов, чтобы победить „Реал“. Это злит»

Нападающий «Интера» прокомментировал гостевое поражение от «Реала» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Жаль, потому что мы сделали всё, что могли, чтобы выиграть матч, и вообще не давали «Реалу» передохнуть, когда мяч был у них.

Мы злы, потому что хотели выиграть этот матч и создали достаточно моментов, чтобы добыть победу. Но нельзя опускать голову, нужно продолжать двигаться вперёд.

На этом уровне детали решают всё. Я скажу ещё раз: мы делаем всё, чтобы выигрывать эти матчи, но допускаем ошибки, за которые в итоге и расплачиваемся. Мы должны работать над тем, чтобы быть более сконцентрированными.