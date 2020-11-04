Клопп: «„Ливерпуль“ провёл невероятный матч и мог забить больше 5 мячей»

Главный тренер «Ливерпуля» в эфире BT Sport прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мои парни провели невероятный матч. Выдающееся выступление как в защите, так и в атаке. Полузащита сыграла организованно, показала желание и свою подготовленность. Топ-уровень. Передняя линия прессинговала «Аталанту», хотя знала, какую угрозу представляет эта команда.

Это победа со счётом 5:0, где мы могли забить и больше мячей, но и нашему вратарю пришлось сделать три сейва мирового уровня. В целом очень хорошее выступление.

Всё дело в футболистах. Сегодня играть против нас было непросто. Не думаю, что кто-нибудь в состоянии защититься от Садио Мане, Салаха и Диого Жоты. Поэтому дело не в нашей тактике или системе. Дело в команде.