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Клопп: «„Ливерпуль“ провёл невероятный матч и мог забить больше 5 мячей»

сегодня, 07:32
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в эфире BT Sport прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мои парни провели невероятный матч. Выдающееся выступление как в защите, так и в атаке. Полузащита сыграла организованно, показала желание и свою подготовленность. Топ-уровень. Передняя линия прессинговала «Аталанту», хотя знала, какую угрозу представляет эта команда.

Это победа со счётом 5:0, где мы могли забить и больше мячей, но и нашему вратарю пришлось сделать три сейва мирового уровня. В целом очень хорошее выступление.

Всё дело в футболистах. Сегодня играть против нас было непросто. Не думаю, что кто-нибудь в состоянии защититься от Садио Мане, Салаха и Диого Жоты. Поэтому дело не в нашей тактике или системе. Дело в команде.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:52
Если бы больше об игре думал, а не о контракте, не пришлось бы и злиться.
Непобедимый Государь
Непобедимый Государь ответ Klaus-S (раскрыть)
сегодня в 09:32
Напрасно спокоен. Год назад лишь Оливер заташил, а на Этихаде коридор позора получился)
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 09:13
Больше всего меня порадовала защита. У Аталанты по настоящему опасные моменты начали появляться только когда счёт стал разгромным. А ведь у Аталанты одна из лучших атак в Европе. Не хуже чем у Ман Сити.
Теперь за матч с Сити я более-менее спокоен.
Непобедимый Государь
Непобедимый Государь
сегодня в 08:37
С обескровленной Аталантой Хлюп, прям Лев Толстой. А с Астон Виллой ...... простой, ахаха)
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 07:42
Такое ощущение что вчера Аталанта на поле отсутствовала.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 07:39
Ну если брать моменты,то тут Аталанта на 3 гола наиграла,а Ливер на все 8-9!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:36
Зачем вам больше?
ДСА
ДСА
сегодня в 07:34
5-0 вполне достаточно.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:34
Да уж...повеселили болельщиков
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