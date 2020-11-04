ГлавнаяНовости

Тен Хаг: «„Мидтьюлланд“ продемонстрировал фантастический боевой дух»

сегодня, 07:22
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над «Мидтьюлландом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы можем быть более хладнокровными. Эта игра могла пройти проще для нас, но нам пришлось бороться до самого конца встречи. Должен похвалить свою команду, которая после такой непростой подготовки одержала победу.

«Мидтьюлланд» — сильная команда с фантастическим боевым духом, который они демонстрировали до конца игры. Они не сдавались. Считаю, мы очень хорошо начали этот матч, и после того, как счёт стал 2:0, соперник не опустил свои руки.

Все новости
Жезус — о матче с «Ливерпулем»: «Нам нужны эти три очка»
Сегодня, 22:46 Комментарии1
Защитник «Аякса» Альварес: «Я мечтаю сыграть за „Манчестер Сити“»
Сегодня, 22:28 Комментарии3
Инс: «Я бы взял в свою команду Рэшфорда, а не Неймара»
Сегодня, 19:39 Комментарии9
Итальянский журналист: «„Зенит“ сегодня может побороться за очки»
Сегодня, 18:18 Комментарии13
Регилон: «На базе „Тоттенхэма“ есть небольшое поле для гольфа для Бэйла»
Сегодня, 18:05 Комментарии7
Петржела: «На победу „Зенита“ в игре с „Лацио“ даже не рассчитываю»
Сегодня, 17:34 Комментарии16
Обсудить
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:24
Им не удалось сыграть хотя бы в ничью. Но вследуюшей игре наберут очки. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100