Тен Хаг: «„Мидтьюлланд“ продемонстрировал фантастический боевой дух»

Главный тренер «Аякса» прокомментировал выездную победу над «Мидтьюлландом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы можем быть более хладнокровными. Эта игра могла пройти проще для нас, но нам пришлось бороться до самого конца встречи. Должен похвалить свою команду, которая после такой непростой подготовки одержала победу.

«Мидтьюлланд» — сильная команда с фантастическим боевым духом, который они демонстрировали до конца игры. Они не сдавались. Считаю, мы очень хорошо начали этот матч, и после того, как счёт стал 2:0, соперник не опустил свои руки.