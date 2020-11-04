Глушаков: «В РПЛ нет сверхтоповых игроков»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о нынешнем состоянии российского футбола.
Чувствуется ли разница в классе в РПЛ? Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе.
Лидерство ЦСКА? Я не хочу говорить о других командах. Видно, что ЦСКА прибавил, молодые футболисты сыгрались. Наверное, тренер выстроил тот рисунок игры, как он планирует, как видит футбол. Из-за этого они так и играют. «Рубин» сейчас тоже растет. У них можно выделить Хвичу — индивидуально очень сильный футболист. А так плюс-минус все боеспособные команды, которые бьются и хотят выигрывать, на зубах вырывать очки.