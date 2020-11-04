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Глушаков: «В РПЛ нет сверхтоповых игроков»

сегодня, 09:57

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о нынешнем состоянии российского футбола.

Чувствуется ли разница в классе в РПЛ? Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе.

Лидерство ЦСКА? Я не хочу говорить о других командах. Видно, что ЦСКА прибавил, молодые футболисты сыгрались. Наверное, тренер выстроил тот рисунок игры, как он планирует, как видит футбол. Из-за этого они так и играют. «Рубин» сейчас тоже растет. У них можно выделить Хвичу — индивидуально очень сильный футболист. А так плюс-минус все боеспособные команды, которые бьются и хотят выигрывать, на зубах вырывать очки.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:02
откуда им взяться Денис, если кругом заморские " мастера " коженого мяча...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:47
Нечаянно Дзюбу обидел.
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:43
Ты хоть интервью то прочитал или как обычно?)
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 10:43
Там где нет футбола, откуда взяться топовым игрокам? Нас в Европе каждый ноунейм раскатывает, а мы тут о топ-игроках заговорили.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:29
Делая такие оценки губошлёп относит себя к топовым, обычная, традиционная тарасовская наглость.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:08
А как же Заболотный?))...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:05
Нет даже топовых.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:02
О каких сверхтоповых игроках может идти речь с бюджетами наших клубов?! Даже самый богатый, по меркам РПЛ, Зенит не может себе позволить такую роскошь!
VAN ARM
VAN ARM ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:01
ответа не получил))жаль мне этих флудёров)))))
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:00
Ни кто не спорит что они есть.
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