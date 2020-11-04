Глушаков: «В РПЛ нет сверхтоповых игроков»

Полузащитник «Химок» поделился мнением о нынешнем состоянии российского футбола.

Чувствуется ли разница в классе в РПЛ ? Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА . Все, в принципе.