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Булыкин: «Самое главное для „Локомотива“ — не выпадать из обоймы»

сегодня, 00:43
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничью «железнодорожников» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Мне матч понравился, очень живая игра была, ребята молодцы.

Были моменты, из которых можно было выжать больше, например, во втором тайме с Зе Луишем, но защитники «Атлетико» не позволили этого сделать.

Да, играть в Лиге чемпионов против «Баварии» и «Атлетико», а потом в чемпионате России это тяжеловато, но самое главное для «Локо» — не выпадать из обоймы.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 01:21
Это точно! Хорошо бы ещё и в чемпионате не разваливаться.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:49
главное играет с отдачей.
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