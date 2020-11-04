Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал ничью «железнодорожников» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Мне матч понравился, очень живая игра была, ребята молодцы.

Были моменты, из которых можно было выжать больше, например, во втором тайме с Зе Луишем, но защитники «Атлетико» не позволили этого сделать.

Да, играть в Лиге чемпионов против «Баварии» и «Атлетико», а потом в чемпионате России это тяжеловато, но самое главное для «Локо» — не выпадать из обоймы.