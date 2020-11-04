Ничья, которая сродни победе. ВАР и Гильерме помогли «Локомотиву» добыть важное очко против «Атлетико»

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сегодня, 00:40

«Локомотив» впервые за последние годы не проиграл «Атлетико». «Соккер.ру» — о ничьей, которая для «железнодорожников» сродни победе.

За что пенальти?

Сразу с главного. Всего один эпизод будет волновать многих болельщиков со всех сторон – это назначение пенальти в ворота «Атлетико». Это решение французского арбитра Бенуа Бастьена, по сути, сделало результат, потому что попадание Антона Миранчука в ворота с «точки» стало единственным у «Локомотива» метким ударом. ВАР в эту историю внесет только больше разногласий и споров.

Итак, в середине первого тайма подача Федора Смолова на углу штрафной Облака попадает в Андера Эрреру, от его головы мяч рикошетит в руку, что судья игнорирует, позволяя «Атлетико» продолжить матч и уйти в контратаку. Лишь после ее остановки, в первой игровой паузе к арбитру обращаются ассистенты по ВАР. Бастьен, видимо, самого эпизода не заметил, поэтому пошел лично смотреть повтор. И решил назначить пенальти.

Можно себе представить, что такое бы произошло в эпоху до ВАР. Если бы судья не увидел этой руки, что скорее всего случилось в данном эпизоде, то игра бы просто продолжилась. Если бы судья заметил в такой игровой динамике попадание в руку, то скорее всего назначил бы пенальти, как это бывало раньше. Игра рукой стала чуть иначе трактоваться с введением ВАР. И в последнее время мы часто видим попадание в руку в штрафной, на что по привычке футболисты атакующей команды бурно реагируют, а судьи и ВАР молчат.

Все из-за так называемого «правила отскока», которое допускает, что мяч срикошетил от головы, ноги или тела игрока в руку. Такой неконтролируемый отскок, скорее технический брак, чем фол. И это заводит в тупик при разборе данного эпизода. Ведь вот же мяч отскочил как раз в руку Эррере, но от его головы. Где же правда? И тут нужно более внимательно читать все пункты правил, касающиеся игры рукой.

Нигде нет директивы, что каждый отскок – это не пенальти. Зато есть указание, что если рука в неестественной позе, а главное, значительно увеличивает площадь тела, а ее касание влияет значительно на полет мяча, то это пенальти. Вот Бастьен увидел именно вторую часть, которая перевесила в его понимании часть первую правила про рикошет. А вопрос о том, что все случилось на углу штрафной, и «Локомотив» не угрожал воротам непосредственно, вообще не рассматривается. Потому что есть сама штрафная площадь. И действия на ее углу равны действиям у самой ленточки ворот с точки зрения правил.

А что по игре?

Вот тут как раз анализа может быть меньше, чем в эпизоде с пенальти. Потому что и анализировать особо нечего. Всю дорогу «Локомотив» терпел. Но делал это достаточно активно – вот что отличает нынешних «железнодорожников» от обреченных прежних версий в Лиге чемпионов. Даже будучи прижатыми всеми частями команды к штрафной, они умудряются что-то зацепить, как-то извернуться. Многое определяет цепкость того же Зе Луиша, но и остальные, даже ошибаясь под гнетом противника, не производят впечатления упадка и безнадеги.

«Локомотиву» пришлось тяжело, выручал Гильерме раза три-четыре, не попадали мадридцы из хороших позиций, не наказывали за ошибки. Надо, кстати, заметить, что у «Атлетико» есть своя странная «фишка». Эта команда только в двух из последних четырнадцати (!) матчей на выезде в Лиге чемпионов забивала два мяча или больше. В остальных 12 ограничивалась нулем или одним. Любопытные цифры. К разбору игры через них и перейдем.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 3 (1) – 14 (5)

Весьма показательные цифры, которые для многих определят впечатление от игры. «Локомотив» практически не атаковал и не бил по воротам Яна Облака. Можно сосчитать буквально каждый подход железнодорожников к чужой штрафной. Отсюда и всего три удара по воротам, только один – в створ. При этом «Атлетико» не создавал именно шквала острых моментов у владения Гильерме. Да, вратаря «Локомотива» многие назовут лучшим игроком матча, он выручал. Но говорить о диком превосходстве мадридцев в остроте вряд ли стоит. Куда более напрягает тот факт, что у «Атлетико» было два попадания в каркас ворот москвичей. А это явное подтверждение везения последних. При этом самым бьющим на поле оказался Жоау Фелиш, который предпринял пять попыток. У Луиса Суареса их три.

Владение мячом (точность передач): 40% (77%) – 60% (81%)

Предсказуемо значение и этих показателей. Тут еще характерно, что «Атлетико» не очень любит и умеет играть позиционно, первым номером. А в игре с «Локомотивом» ему приходилось это делать постоянно. Отсюда, возможно, и осечка с результатом. Особенно сильным давление мадридцев было во втором тайме, когда «Локомотив» почти мячом не владел и только терпел и терпел. При этом близки показатели точности, и они не самые высокие для Лиги чемпионов. А это объясняется мощнейшим взаимным прессингом.

«Локомотив» постоянно прессинговал, даже когда садился глубоко к своим воротам. И это отчасти помогало железнодорожникам сбивать нацеленность «Атлетико» на ворота. Сами мадридцы тоже мощно накрывали без мяча оппонента, порой не давая даже нормально вынести мяч из линии обороны. Поэтому точно подолгу перепасовываться команды не давали друг другу. Отсюда и невысокая точность. У «Локомотива» она еще ниже, потому что в целом мячом владел меньше, а временами игроки средней линии совершали очень неточные невынужденные передачи, совершая ошибки на ровном месте. Всего же успешных передач «Локомотив» сделал 277, а «Атлетико» — 519.

Обводки (фолы): 3 (11) – 9 (7)

Дриблингом особо никто не блистал. Все из-за того же интенсивного плотного прессинга – не было возможности развернуться. Хотя тут техничность игроков «Атлетико» все-таки себя больше проявила. Чаще других успешно в обводки у мадридцев шли Корреа, Льоренте и Триппьер, который особенно активен был в концовке первого тайма. Да и в целом нагружал фланг Рыбуса неплохо, заканчивая часто розыгрыши подачами и прострелами. Этим «Атлетико» в целом занимался регулярно, растягивая тем самым построение железнодорожников. Но тех так много было у своих ворот, что даже это было сделать проблематично.

Также обращает на себя внимание небольшое количество фолов, грубости было не так много. Хотя судья не скупился на желтые карточки по такой игре. Например, оба центральных защитника «Локомотива» закончили игру с предупреждениями, а Сауля в перерыве Диего Симеоне убрал от греха подальше, в том числе и из-за его желтой карточки и эмоций в конце первого тайма. Но самое забавное предупреждение, конечно, у Суареса, который отправился с судьей смотреть повтор ВАР, за что был наказан – недисциплинированность.

Вдогонку

8. Столько матчей подряд в Лиге чемпионов не может победить «Локомотив». Последняя победа у «железнодорожников» случилась в самом начале розыгрыша Лиги чемпионов прошлого сезона, в сентябре на выезде над «Байером» — 2:1. С тех пор у «Локомотива» в восьми матчах три ничьих и пять поражений. Но можно согласиться, что за саму игру железнодорожников в этом турнире в нынешнем сезоне не так стыдно, как за перформанс прошлого сезона. В трех турах сезона нынешнего «Локомотив» забил столько же (4 мяча), сколько за шесть туров сезона прошлого.

5. Столько матчей «Локомотив» провел против «Атлетико» с 2018 года. Эти соперники уж слишком хорошо друг друга знают. И нынешняя встреча стала самой успешной, ведь к ней «железнодорожники» подходили с четырьмя поражениями в четырех предыдущих встречах с общим счетом 1:12. Так что нынешняя ничья, даже при условии, что «Локомотиву» неплохо так везло, это более чем достойный результат. Уж не дважды по 0:2, как в прошлом сезоне, и не два разгрома (0:3 и 1:5), как в Лиге Европы 2018 года.

3. Уже более осязаемые шансы на третье место в группе появились у «Локомотива». «Железнодорожники» выполнили максимально важные стратегические задачи для этого. Они не проиграли главному конкуренту «Зальцбургу» на выезде. Там была ничья со счетом 2:2. И пусть некоторые говорили, что нужно побеждать, в целом это весьма недурной результат, потому что результативный выезд и сохранение паритета с конкурентом перед домашней игрой. Затем «Локомотив» проиграл «Баварии», оказав при этом весьма достойное сопротивление.

По словам Марко Николича, с мюнхенцами его команда играла даже лучше, чем с «Атлетико» вот сейчас. В любом случае «Бавария» в этой группе выступает в отдельном зачете – она не конкурент. Важно было не рассыпаться и не развалить всю разницу мячей. И вот теперь ничья с «Атлетико» дома. Это как раз тот минимум, в котором нуждался «Локомотив», чтобы получить заочное преимущество перед «Зальцбургом». Теперь австрийцам нужно будет как-то изворачиваться и брать «не свои» очки у того же «Атлетико» или «Баварии». Поэтому пока благодаря ВАР, терпеливости, доли везения, Гильерме и стойкости «Локомотив» имеет преимущество в гонке за третье место, пусть и не самое явное.