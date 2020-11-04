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Быстров: «Отсутствие игры у „Локо“? У „Атлетико“ игроки по 100 млн евро!»

сегодня, 01:54
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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче «Локомотив» — «Атлетико» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Не смущает ли меня то, что нет поставленной игры у «Локомотива»? Вы что издеваетесь?! Там у «Атлетико» игроки по 100 миллионов евро в составе. Всё равно что взять матч «Зенит» — «Химки» и спросить у вторых, почему они не обыгрывают «Зенит». «Локомотив» не мог выбежать в контратаки, которые получались в матче с «Баварией».

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:15
Так оно и есть.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:08
А причем тут российские футболисты?!!!!!!!!!!!!))))))))))Или в АПЛ игру делают англичане?)))))))))))))))))))))Речь идет не о сборных а о клубах!!!!!!!!!!!!!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:56, ред.
Согласен с ним. Российские футболисты это не уровень Европы!
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