Быстров: «Отсутствие игры у „Локо“? У „Атлетико“ игроки по 100 млн евро!»

Экс-полузащитник сборной России поделился мнением о матче «Локомотив» — «Атлетико» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Не смущает ли меня то, что нет поставленной игры у «Локомотива»? Вы что издеваетесь?! Там у «Атлетико» игроки по 100 миллионов евро в составе. Всё равно что взять матч «Зенит» — «Химки» и спросить у вторых, почему они не обыгрывают «Зенит». «Локомотив» не мог выбежать в контратаки, которые получались в матче с «Баварией».

Пенальти «Локомотива»? Рука в сторону в штрафной — это пенальти.