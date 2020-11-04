Вендел: «В России и Португалии 2 первоклассных чемпионата, равных по силе»

Полузащитник «Зенита» Вендел, перешедший в петербургский клуб в октябре из лиссабонского «Спортинга» оценил уровень чемпионата России и поделился впечатлениями от стадиона «сине-бело-голубых».

— После нескольких матчей в РПЛ уже можете сказать, какой чемпионат сильнее — Португалии или России?

— На мой взгляд, между этими двумя лигами нет большой разницы. Это два первоклассных чемпионата, равных по силе, где команды играют жёстко и плотно, а футбол — силовой и контактный.

— Ваше впечатление от «Газпром Арены»?

— О, это очень красивый стадион! Будь трибуны заполнены по максимуму, было бы ещё лучше, но и с тем количеством болельщиков, которые сейчас могут попасть внутрь, получается очень атмосферно. В тот день, когда я впервые попал на «Газпром Арену» и подошёл к полю, у меня перехватило дыхание, и я понял, что хочу добиться здесь успеха! И в каждом матче радовать болельщиков, которые дают команде столько огня.