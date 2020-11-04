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Вендел: «В России и Португалии 2 первоклассных чемпионата, равных по силе»

сегодня, 07:06

Полузащитник «Зенита» Вендел, перешедший в петербургский клуб в октябре из лиссабонского «Спортинга» оценил уровень чемпионата России и поделился впечатлениями от стадиона «сине-бело-голубых».

— После нескольких матчей в РПЛ уже можете сказать, какой чемпионат сильнее — Португалии или России?

— На мой взгляд, между этими двумя лигами нет большой разницы. Это два первоклассных чемпионата, равных по силе, где команды играют жёстко и плотно, а футбол — силовой и контактный.

— Ваше впечатление от «Газпром Арены»?

— О, это очень красивый стадион! Будь трибуны заполнены по максимуму, было бы ещё лучше, но и с тем количеством болельщиков, которые сейчас могут попасть внутрь, получается очень атмосферно. В тот день, когда я впервые попал на «Газпром Арену» и подошёл к полю, у меня перехватило дыхание, и я понял, что хочу добиться здесь успеха! И в каждом матче радовать болельщиков, которые дают команде столько огня.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 12:41
Сказанул-что в лужу пукнул!
andre_can
andre_can
сегодня в 09:44
сегодня итальяшек порвать надо!ку
Juve14
Juve14
сегодня в 09:25
Ну а что ожидали услышать журналисты? Что он начнет правду матку рубить?) Сказал то что требовалось от него
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 09:20, ред.
ахаххахахахахахах ору)))
nubom
nubom
сегодня в 08:37
Зенит приобретал высококлассного игрока, а получил очередного эксперта...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:43
Газпром ареной можно восхищаться если бы он еще узнал на какие бабки построены то вообще сознание потеряет.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:18
Ну интервью, как интервью....ничего лишнего не сказал
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