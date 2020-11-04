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Дворкович: «Самое главное для „Локо“ — побеждать „Зальцбург“»

сегодня, 09:29
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Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал игру «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

Как я вам говорил неделю назад, что с «Атлетико» можно бороться, так и получилось. Извлекли уроки из матча с «Баварией», сыграли более дисциплинированно. Исключили ошибки, которые присутствовали. Да, может быть, не так ярко показали себя в атаке, как в прошлом матче Лиги чемпионов, зато сыграли плотнее в защите и получили очко — хорошо. В ответном матче будет тяжело, но шансы всегда есть. Программа минимум — попасть в Лигу Европы. Самое главное — побеждать «Зальцбург».

Еще нет необходимой цельности. Смолов еще не в форме немножко. В игре с «Атлетико» Чорлуки не было — это минус, так как он очень мощный защитник. Но бороться можно.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 10:44
Игра с Зальцбургом будет решающей.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:51
На данный момент Локомотив имеет более стратегически выгодную позицию, чем Зальцбург. К сожалению, Локомотив играет с Зальцбургом в 5 туре дома, а в 6-ом Зальцбург играет играет дома с Атлетико. Атлетико на тот момент сможет решить свою турнирную задачу - минимум - выход из группы и особо не выкладываться во встрече с Зальцбургом. Поэтому, чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы надо побеждать Зальцбург дома. Но все равно, я предположу, что Зальцбург даже в Москве, пойдет вперед, и наверное Локомотиву лучше сыграть от противника на контратаках. Надеюсь Николич примет верное решение. Вчера он сильно вырос в моих глазах.
nubom
nubom
сегодня в 09:45
А самое главное для „Зальцбурга“ — побеждать „Локо“...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:43
Победа над Зальцбургом обеспечит гарантированный выход в ЛЕ а там как бог даст.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:41
Главный соперник Звльцбург...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:40
Может быть и получится!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:38
Ничьей может и не хватить.
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