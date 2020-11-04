Дворкович: «Самое главное для „Локо“ — побеждать „Зальцбург“»

Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал игру «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

Как я вам говорил неделю назад, что с «Атлетико» можно бороться, так и получилось. Извлекли уроки из матча с «Баварией», сыграли более дисциплинированно. Исключили ошибки, которые присутствовали. Да, может быть, не так ярко показали себя в атаке, как в прошлом матче Лиги чемпионов, зато сыграли плотнее в защите и получили очко — хорошо. В ответном матче будет тяжело, но шансы всегда есть. Программа минимум — попасть в Лигу Европы. Самое главное — побеждать «Зальцбург».

Еще нет необходимой цельности. Смолов еще не в форме немножко. В игре с «Атлетико» Чорлуки не было — это минус, так как он очень мощный защитник. Но бороться можно.