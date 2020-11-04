«Кайрат» предложил новый контракт Вагнеру Лаву

Нападающий Вагнер Лав может продолжить выступления за «Кайрат». Об этом сообщает источник в клубе.
После чемпионства «Кайрат» рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера.
Нападающий Вагнер Лав может продолжить выступления за «Кайрат». Об этом сообщает источник в клубе.
После чемпионства «Кайрат» рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера.
Сейчас его агент начал переговоры с армейцами.
Сейчас его агент начал переговоры с армейцами.