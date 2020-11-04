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«Кайрат» предложил новый контракт Вагнеру Лаву

сегодня, 20:19

Нападающий Вагнер Лав может продолжить выступления за «Кайрат». Об этом сообщает источник в клубе.

После чемпионства «Кайрат» рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:14
Ваня - молодец. Раз предложили новое соглашение - значит полезен команде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:42
Он в Кайрате каждую игру забивает или голевой пас отдаёт,ещё бы ему новый контракт не предложили! Надо его назад в ЦСКА забирать,он очень полезен!
drug01
drug01
сегодня в 20:31
Как долго он будет радовать своей игрой!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:23
Прижился Вагнер в Кайрате.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:22, ред.
А Вагнер хочет завершить карьеру в ЦСКА.
Сейчас его агент начал переговоры с армейцами.
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