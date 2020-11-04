Агент Антона Миранчука: «Переход в Европу? „Локо“ открыт для предложений»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» , прокомментировал продление контракта с московским клубом.

Надо отдать должное клубу и руководству за понимание, терпимость и взаимное уважение при переговорах. Интересы игрока были приняты во внимание. Все остались при своих, все довольны. Что касается перехода в Европу, то «Локомотив» открыт для предложений из европейских чемпионатов, клуб готов к диалогу. Все предложения будут рассмотрены индивидуально, будет вестись поиск компромиссных решений в зависимости от желания игрока и «Локо».

Антон, как и Алексей, с огромным уважением относится к клубу, который его воспитал. Предложения из России он не рассматривал. Его желанием было продолжать карьеру здесь.