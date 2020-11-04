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Боярский: «За „Зенит“ не стыдно, но мы должны выигрывать»

вчера, 23:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Известный певец и артист Михаил Боярский прокомментировал ничью «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Ребята старались, но в этот раз не повезло. «Лацио» — сильная команда, но «Зенит» не уступал. «Сине-бело-голубые» играли достойно, но хочется, чтобы всё-таки побеждали. Ничья — это не почерк «Зенита», мы должны выигрывать. За команду не стыдно, но болельщики ждали большего: ничья нам ничего не дает.

«Зенит» должен сосредоточиться на внутреннем чемпионате, потому что в Лиге чемпионов мы тратим много сил, а толку никакого. Престижно играть с европейскими командами, но и готовиться к этому надо больше.

Мостовой — молодец, вошел в команду очень вовремя. Также могу выделить Ерохина и Кержакова. Дзюбу сегодня держали так, что он не мог развернуться.

Замены на 90-й минуте бессмысленны. Силы у всех кончались, видимо, хотели хоть как-то поддержать команду, но надо было раньше выпускать свежих игроков.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:13
Не смогли обыграть ослабленный коронавирусом Лацио, который весь матч пешком ходил и ему не стыдно...😂
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:48
Если за это не стыдно, то тогда за что должно быть стыдно? Должны были выносить Лацио не напрягаясь.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:22, ред.
"Ничья — это не почерк Зенита" ....))...
Поражения это автограф...
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 23:47
Я не пойму, он не в курсе что ли, что Лацио вышел составом из заменных + дубль
нечитайло
нечитайло
вчера в 23:45
Только второй тайм
viv
viv
вчера в 23:38, ред.
Боярский, за Зенит ещё как стыдно. Зенит второй год подряд жеребится из первой корзины, в соперники получает средние клубы по европейским меркам и второй год подряд позорится. Посмотри как Локомотив и Краснодар в ЛЧ рубится с грандами.
Cat01
Cat01
вчера в 23:36
Надо выигрывать всегда но что-то не так
mangox22
mangox22
вчера в 23:33
Все ясно.. верим!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:33
Обидно, что упустили победу
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