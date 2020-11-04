Боярский: «За „Зенит“ не стыдно, но мы должны выигрывать»

Известный певец и артист Михаил Боярский прокомментировал ничью «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Ребята старались, но в этот раз не повезло. «Лацио» — сильная команда, но «Зенит» не уступал. «Сине-бело-голубые» играли достойно, но хочется, чтобы всё-таки побеждали. Ничья — это не почерк «Зенита», мы должны выигрывать. За команду не стыдно, но болельщики ждали большего: ничья нам ничего не дает.

«Зенит» должен сосредоточиться на внутреннем чемпионате, потому что в Лиге чемпионов мы тратим много сил, а толку никакого. Престижно играть с европейскими командами, но и готовиться к этому надо больше.

Мостовой — молодец, вошел в команду очень вовремя. Также могу выделить Ерохина и Кержакова. Дзюбу сегодня держали так, что он не мог развернуться.

Замены на 90-й минуте бессмысленны. Силы у всех кончались, видимо, хотели хоть как-то поддержать команду, но надо было раньше выпускать свежих игроков.