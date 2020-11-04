Ерохин: «Нам нужны были три очка в матче с „Лацио“»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Была подача с фланга, борьба, Дзюба скинул, а я пробил в касание. Получилось неплохо. Не удержали тот результат, который был необходим. Могли забивать еще, но в концовке пропустили. Сложно сказать, почему не получилась концовка. Сейчас тренер подскажет, и мы посмотрим, почему пропустили гол. Обидно, ведь нам нужны были три очка в этом матче. Будем двигаться дальше. С чем связана замена? У меня небольшое повреждение. Надеюсь, что не очень сильное.