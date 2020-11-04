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Ерохин: «Нам нужны были три очка в матче с „Лацио“»

вчера, 23:13
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Была подача с фланга, борьба, Дзюба скинул, а я пробил в касание. Получилось неплохо. Не удержали тот результат, который был необходим. Могли забивать еще, но в концовке пропустили. Сложно сказать, почему не получилась концовка. Сейчас тренер подскажет, и мы посмотрим, почему пропустили гол. Обидно, ведь нам нужны были три очка в этом матче. Будем двигаться дальше. С чем связана замена? У меня небольшое повреждение. Надеюсь, что не очень сильное.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:30
это судьба
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:23, ред.
Что вам этот адмирал-генерал может подсказать?(
Ты же сам за него и ответил,могли забивать еще,но почему-то вместо этого пропустили..))
beefs
beefs
вчера в 23:23
Кто ж вам виноват, что потеряли очки...
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