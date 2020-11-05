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Генич: «Николич обещал, что команда будет биться»

сегодня, 13:32
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Известный комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча «Локомотива» против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Николич не обещал атакующий футбол, но обещал, что команда будет биться. «Локомотив» действительно бьется, а сербский тренер в очередной раз доказывает, что умеет хорошо готовиться к сопернику.

Пускай «Локо» критикуют за сдержанный и неинициативный футбол, я бы команду похвалил. Набрали дома очки, хотя были ближе к поражению.

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Все комментарии
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:30
Не за один сезон построить команду.... Надеюсь что не уволят как у нас любят, может что то и будет лучше в следующем сезоне
112910415
112910415
сегодня в 13:56
к тренеру нет претензий
Timeless
Timeless
сегодня в 13:56
Локомотив реально лучше выступает в ЛЧ из всех наших команд да и группа у них сильнее чем у остальных наших.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:45
Локо играет по сопернику.
Играть с Баварией или Атлетико в атаку себе дороже. Накидают авоську. А вот с Зальцбургом можно и посмелее сыграть, тем более матч будет дома.
А вообще Николич в Европе играет не хуже, чем Семин. Хотелось бы лучше, но вот такой у нас чемпионат, с пешеходами-паспортистами и неоправданно огромной зарплатой...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:45
Пока из трех наших команд в ЛЧ Локо мне нравится больше остальных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:44
Очки набрали и то ладно!
drug01
drug01
сегодня в 13:43
Она билась но команде нужен Сёмин!!!!
beefs
beefs
сегодня в 13:33
главное что будет в декабре...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:33
То обещал атакующий, то уже просто биться...
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