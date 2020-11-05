Генич: «Николич обещал, что команда будет биться»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча «Локомотива» против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Николич не обещал атакующий футбол, но обещал, что команда будет биться. «Локомотив» действительно бьется, а сербский тренер в очередной раз доказывает, что умеет хорошо готовиться к сопернику.
Пускай «Локо» критикуют за сдержанный и неинициативный футбол, я бы команду похвалил. Набрали дома очки, хотя были ближе к поражению.
Играть с Баварией или Атлетико в атаку себе дороже. Накидают авоську. А вот с Зальцбургом можно и посмелее сыграть, тем более матч будет дома.
А вообще Николич в Европе играет не хуже, чем Семин. Хотелось бы лучше, но вот такой у нас чемпионат, с пешеходами-паспортистами и неоправданно огромной зарплатой...
Играть с Баварией или Атлетико в атаку себе дороже. Накидают авоську. А вот с Зальцбургом можно и посмелее сыграть, тем более матч будет дома.
А вообще Николич в Европе играет не хуже, чем Семин. Хотелось бы лучше, но вот такой у нас чемпионат, с пешеходами-паспортистами и неоправданно огромной зарплатой...