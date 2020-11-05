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Геркус: «У Мусаева проблема с принятием ответственности за результат»

сегодня, 12:13
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывёт. У него нет фундамента, и это видно. У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех.

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NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 14:40
Почти все отечественные - физруки. А с иностранцами видимо какие-то свои нюансы.
particular
particular
сегодня в 14:40
Раньше к таким должностям шли годами... Теперь бывший игрок, зажав в зубах полученную лицезию уверенно лезет в большое кресло... Не знаний, не опыта, не шишек... Удивляться нЕчему... Везде фавориты и избранники, которые в бессилии готовы принять любую кару...
Это не недостаток ответственности, а отсутствие профессионализма и опыта...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:39
Результата нет у Краснодара. Но Галицкий очень понимающий в футболе человек, он примет верное решение, тут советовать не приходится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:29
Как можно сравнивать Федуна и Галицкого? У Федуна огромный бизнес, он вице президент крупнейшей кампании, а Галицкий свободен от всего, кроме клуба. У Гинера тоже бизнес, не такой крупный, но в 4-5 местах. Так что вина галицкого неоспорима. Если он сосредоточиться на клубе, то должен и отвечать за все.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:55
Не согласен.
У Галицкого и других дел полно, он как Федун - выделяет деньги на клуб, а дальше уже смотрит на результаты.
Хашиг отвечает за всё остальное, в том числе комплектование команды. Почему у вас тормошат Бабаева, а у нас Газизова? Потому что они гендиректоры, их задача укреплять проблемные позиции, работать с тренером и т.д.
А если Хашиг вместо нормальной работы пытается раздуть скандалы в СМИ, а как запахнет жареным - прыгает в кусты, нафиг такого менеджера!

Мусаев был против усиления защиты и хотел играть в ЛЧ Кайо, Сорокиным и Мартыновичем? Ни в жизнь не поверю! Просто у быков дурацкий подход к селекции: берут игроков атаки, но забывают о стройности защитных рядов. Вот и получают в каждом матче по 2-4 гола... И дальше будут получать!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:53
Чего все на Мусаева набросились я не понемаю. Пусть скажут ему спасибо что вывел Краснадар впервые в истории в Лч, прошол греческий клуб чего мало кто от него ожидал. Спартак вот не смог Паок пройти в квалификаций. Да и в групе достойно играет для дебютанта взяли ничью в Ренне, Севилле создали большие проблемы, только с Челсе пока опозорились. Нормально справляется каманда Мусаева я считаю.
Caniggia
Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:41
Про Романцева согласен, но это ещё 90-е, в основном их первая половина, я за 20 последних лет имел ввиду. Хотя нулевые - это как прошлая жизнь тоже. Там ещё Газзаев в 2005 был с КУ. Из сегодняшних тянул только Бердыев с 2-мя командами причём. Не знаю в какой он сейчас тренерской форме, но уверен, что слабее он не стал, а, наоборот, только мудрее и опытнее, всегда с поправкой на современные тенденции в развитии футбола, не забывая о его классических канонах. Но он имеет свои принципы и требования и поэтому неугоден владельцам клубов.
Кстати, Барсу на его поле обыграл Костылев с ЦСКА, хотя команда, по сути, ещё оставалась садыринской. А сам ПФС был уже занят в сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:25
А при чем здесь Хашиг.? У Краснодара есть хозяин Галицкий, который теперь , не обремененный Магнитом, полностью занимается командой. Все вопросы комплектации, заявок, тренеров и пр. в его ведении. Если он потратил уйму денег еще в прошлом голу на селекцию, то на что он надеялся с таким тренером? Леги типа Кабелла, Берга, и др. смотрят свысока на "юного" Мусаева. Для них он не авторитет и дилетант. Впрочем и наши у него не растут. Шапи, Сафонов не прибавляют. Игнатьев вообще сдулся. Проблема в отвратительном менеджменте, как и у многих наших клубах.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:21
"то Семин и в подметки Романцеву не годится. Романцев и в полуфиналах бывал, в отличие от Семина. " Интересная мысль. А как же два подряд полуфинала КОК Семина с "Локомотивом"?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:07
Ему нужен клуб попроще, либо быть вторым тренером.
112910415
112910415
сегодня в 13:03
со всех сторон проблемы
makkie
makkie
сегодня в 13:02
Я бы еще спросил с тех, кто занимался комплектованием команды под ЛЧ.

Чернова успели заявить - Ионова не успели. Защиту составляют Кайо и Мартынович. В атаке выходят Уткин, Сабуа, Шапи, Сперцян. Лидеры команды то ли с травмами, то ли с короной - то ли и с тем, и с другим.
Кем играть в ЛЧ? Да еще против организованных команд, а не Химок с Гунько :))))

Хашиг бы вместо протестов и выпадов в сторону Спартака занимался своей работой. А то её не видно пока. И в РПЛ кризис, и в ЛЧ проблемы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:43
Любопытно бы узнать, а Семак к какой категории относится: к первой, или второй?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:40
Сафонов дыра, тренер то причем тут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:39
Далеко не каждый способен признать свои ошибки. Одни пытаются найти виновных на стороне, вплоть до встречного ветра . Другие ссылаются на ошибки игроков или скупое руководство . Третьи винят судей.
И только единицы признают: моя недоработка, будем исправлять...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:39
А мне кажется, что в первую очередь э\то вина Галицкого. Когда он решил вливать деньги в команду и накупил серьезных легов, нужно было пригласить и тренера приличного уровня, либо иностранца, либо даже Слуцкого. Хуже бы не было точно. У Лени сейчас и Шапи играл бы, а не дурака валял, и Игнатьев, и Комличенко. А "юный" Мусаев учился бы помаленьку. А так, считай деньги на ветер выкинул.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:36
Признание собственной вины дает повод для собственного обоснованного наказания - снижения оклада, отставки, перевода на нижестоящую должность. Мусаев не хочет покидать должность главного тренера Краснодара и поэтому будет до конца искать причины неудач команды в заразившихся, травмированных, судействе, погоде, Кайо и прочих игроках. На признание вины в этом случае идут тренера, обладающим таким редким сейчас даром как совесть либо матерые зубры тренерского цеха, которым даже море по колено. Ни к тем ни к другим Мусаев не относится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:35
Если уж тебя в историю потянуло (было очень давно, как ты пишешь), то Семин и в подметки Романцеву не годится. Романцев и в полуфиналах бывал, в отличие от Семина. То же самое и Бердыев. Выигрыш у Барселоны на их поле?. Точно такой же выигрыш у Барсы на их поле был и у ЦСКА Садырина. Все и Слуцкий, и Карпин, и Ганчаренко примерно на одном уровне- тренеры середняки.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:31
Такие же проблемы, как и у всех наших тренеришек - Семака, Слуцкого, Карпина и т. д. В Европе они все мальчики для битья. Единственный кто тянул европейский уровень и достойно там выступал - это Бердыев (сейчас), ну и Сёмин когда-то очень давно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:29
Ну эта проблема многих наших тренеров. Этот хоть признает , что играли плохо. А Кононова была в ходу обычная для многих отмазка : "Мы играли хорошо, но не повезло". Удивительно долго терпит Галицкий. А может его все устраивает??? Трудно сказать, чем Мусаев заслужил такое доверие ??? Но решение принимать Галицкому и наше мнение ему по большому счету по барабану. Посмотрим на сколько хватит терпения у руководства, ведь и в чемпионате , и в ЛЧ результаты болельщиков не радуют.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:28
Геркус Наумов Червиченко!Все умны не по детски((
shlomo
shlomo
сегодня в 12:21
Критиковать может каждый....а что ты сделал, как бывший?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:18
Да нет ответственности.
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