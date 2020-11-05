Геркус: «У Мусаева проблема с принятием ответственности за результат»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал главного тренера «Краснодара» .

Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывёт. У него нет фундамента, и это видно. У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех.