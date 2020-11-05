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Быстров — о матче «Зенита»: «ЛЧ не прощает детских ошибок»

сегодня, 11:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ничью питерцев с «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Зенит» вышел атаковать, прессинговать. То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но ЛЧ не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку. Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы и начал его поднимать.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:20
Все, не выдержал. Пусть теперь мыло в душевой подымает, чтобы Дзюба провел разъяснительную работу, когда и за чем нужно нагибаться.
makkie
makkie
сегодня в 13:09, ред.
Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы и начал его поднимать.
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Шутки от Володьки :)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:04
Эти дети получают больше, чем в Лацио.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:03
Чего,чего там вышел Зенит делать????
Ладно хоть Артемке дали отдохнуть,а так все,тушите свет,что-бы не видеть дворовую игру профессионалов...)))
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 12:57
Другое дело Краснодар - судья и игрока лишнего удалил у Севильи и они раскрылись во всей красе! Всю мощь показали нашего футбола!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:42
Да уж, обидненько
drug01
drug01
сегодня в 12:41
Когда сам Играл таких ошибок не было
12й игрок
12й игрок ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 12:35
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 12:20
    Ловрен не проездной нашёл в Лигу Европы, а люк на дне, из которого постучали.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:17
    Да там не только ошибки, там игрок поскользнулся...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:15
    Гол из вне игры не засчитали а так бы как в РПЛ победили.
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:12
    ЛЧ не прощает ничего...
    PiterGrad
    PiterGrad
    сегодня в 12:06
    да они не умеют играть...нет не комбинации не тактики. просто дворовой футбол имени семака.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 12:06
    Медведев,Широков,Радимов,Аршавин,Валуев,Шляпа,Дзюба,Орлов - зенит еще все может выйти в плей офф ЛЧ!!!! аааааааааааааааааааааа

    А там и полуфинал не за горами!!!!!

    Сережка верим.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 12:03
    Зенит привык к помощи судей. Но ЛЧ это не чемпионат РФС
    viv
    viv
    сегодня в 11:58, ред.
    Не обыграть коронавирусный Лацио еще надо умудриться.
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