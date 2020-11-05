Быстров — о матче «Зенита»: «ЛЧ не прощает детских ошибок»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ничью питерцев с «Лацио» в Лиге чемпионов.
«Зенит» вышел атаковать, прессинговать. То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но ЛЧ не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку. Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы и начал его поднимать.
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Шутки от Володьки :)
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Шутки от Володьки :)
Ладно хоть Артемке дали отдохнуть,а так все,тушите свет,что-бы не видеть дворовую игру профессионалов...)))
Ладно хоть Артемке дали отдохнуть,а так все,тушите свет,что-бы не видеть дворовую игру профессионалов...)))
А там и полуфинал не за горами!!!!!
Сережка верим.
А там и полуфинал не за горами!!!!!
Сережка верим.