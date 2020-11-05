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Отец Марадишвили: «Бабаев всегда идёт навстречу выпускникам академии»

сегодня, 10:44

Коба Марадишвили, отец полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили, рассказал о попадании сына в основной состав московского клуба.

Во время паузы для сборных на тренировки основы, как всегда, взяли пять человек из молодежки. После третьей-четвертой тренировки троих дублеров отпустили, а Костяна оставили. Потренировавшись неделю, он приехал домой и сказал за ужином:

— Знаешь, пап, меня Виктор Михайлович спросил: «А ты хочешь с нами поиграть?»

— Не понял. Как это?

— Ну, короче, я в заявке на следующую игру.

Костян пытался осторожно мне это сообщить. Плавно подвести к новости. Если бы сразу сказал — я мог бы и со стула упасть от радости.

Выходит, тренер разглядел в нем сильные качества. Большое спасибо и ему, и Роману Бабаеву — с ним очень легко. Он всегда идет навстречу выпускникам академии. Думаю, развитие ЦСКА при Евгении Гинере — пример для других клубов. Семь воспитанников в основной обойме — это великое дело.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:40
А говорят ВМГ молодежь не жалует, а при нем Чалов, Кучаев, Карпов, Марадишвили, Тикнизян начали играть. Вообще в ЦСКА самое лучшее и адекватное руководство.
Слайш
Слайш
сегодня в 12:30
Боюсь сглазить, но Костя очень сильно смотрится как для своего возраста. Очень сильный опорник растет, поэтому желаю удачи и прогресса. Ильзату сложно будет его вытеснить теперь )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:13
Академия ЦСКА это кузница футбольных талантов, лучшая в России.
Удачных игр Костя, и главное, чтобы без травм.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:05
Кто-то добро помнит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:59
Большое спасибо надо сказать Сергею Овчинникову , который вернул Щенникова и Кучаева в основу , а также выпустил Костю с самого начала матча. Ганчаренко же долго мариновал парня на лавке, выпуская на несколько минут. И только отъезд главного в родные пенаты , позволил парню проявить себя. А уж после возвращения , Ганчаренко понял , что ошибался. Он же наверняка смотрел матч ЦСКА в свое отсутствие, когда им замаринованные игроки отлично себя проявили, и Костя в том числе.
Удачи парню в дальнейшей карьере и желательно без травм.
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:23
Надо сказать, что Костику вообще повезло с клубом.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:00
При Евгении Гинере семь воспитанников академии ЦСКА в основной обойме - это круто!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:59
Когда деньги не валятся мешками из недр госбюджета, то другого выхода нет, кроме как работать с молодёжью. Но не все это хотят и умеют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:45
Бабаев отец родной
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:45
Хорошо что дают шанс молодежи.
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