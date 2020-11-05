Отец Марадишвили: «Бабаев всегда идёт навстречу выпускникам академии»

Коба Марадишвили, отец полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили, рассказал о попадании сына в основной состав московского клуба.
Во время паузы для сборных на тренировки основы, как всегда, взяли пять человек из молодежки. После третьей-четвертой тренировки троих дублеров отпустили, а Костяна оставили. Потренировавшись неделю, он приехал домой и сказал за ужином:
— Знаешь, пап, меня Виктор Михайлович спросил: «А ты хочешь с нами поиграть?»
— Не понял. Как это?
— Ну, короче, я в заявке на следующую игру.
Костян пытался осторожно мне это сообщить. Плавно подвести к новости. Если бы сразу сказал — я мог бы и со стула упасть от радости.
Выходит, тренер разглядел в нем сильные качества. Большое спасибо и ему, и Роману Бабаеву — с ним очень легко. Он всегда идет навстречу выпускникам академии. Думаю, развитие ЦСКА при Евгении Гинере — пример для других клубов. Семь воспитанников в основной обойме — это великое дело.
Удачных игр Костя, и главное, чтобы без травм.
Удачных игр Костя, и главное, чтобы без травм.
Удачи парню в дальнейшей карьере и желательно без травм.
Всем здоровья.
Удачи парню в дальнейшей карьере и желательно без травм.
Всем здоровья.