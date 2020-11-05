Отец Марадишвили: «Бабаев всегда идёт навстречу выпускникам академии»

, отец полузащитника ЦСКА , рассказал о попадании сына в основной состав московского клуба.

Во время паузы для сборных на тренировки основы, как всегда, взяли пять человек из молодежки. После третьей-четвертой тренировки троих дублеров отпустили, а Костяна оставили. Потренировавшись неделю, он приехал домой и сказал за ужином:

— Знаешь, пап, меня Виктор Михайлович спросил: «А ты хочешь с нами поиграть?»

— Не понял. Как это?

— Ну, короче, я в заявке на следующую игру.

Костян пытался осторожно мне это сообщить. Плавно подвести к новости. Если бы сразу сказал — я мог бы и со стула упасть от радости.