Игонин — об игре с «Лацио»: «Малком покупался для таких игр»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ничью питерцев с «Лацио» в Лиге чемпионов.
Чтобы солиднее выглядеть, есть простой и понятный способ – приобретение футболистов, чтобы исправить разницу в уровне чемпионатов. У «Зенита» есть проблема Малкома. Он покупался для таких игр, его очень не хватало. В РПЛ, во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно.
Зато Малком король в играх с Уралом, Тамбовом и Химками :))
Зато Малком король в играх с Уралом, Тамбовом и Химками :))