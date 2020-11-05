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Игонин — об игре с «Лацио»: «Малком покупался для таких игр»

сегодня, 13:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ничью питерцев с «Лацио» в Лиге чемпионов.

Чтобы солиднее выглядеть, есть простой и понятный способ – приобретение футболистов, чтобы исправить разницу в уровне чемпионатов. У «Зенита» есть проблема Малкома. Он покупался для таких игр, его очень не хватало. В РПЛ, во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:37
Поэтому в РПЛ его надо беречь, а в Лиге выпускать. Но этот сбитый лётчик идёт по пути Хесе, а того гляди и Шюррле.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:05
Много денег потрачено в пустую.
makkie
makkie
сегодня в 14:03
Ничего страшного.
Зато Малком король в играх с Уралом, Тамбовом и Химками :))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:02
Это такая питерская отмазка по принципу гены орлова.
112910415
112910415
сегодня в 13:59
с ним было бы интереснее ... но не более того
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:33
Надо ещё приобретать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:29
Малкому пилювать что говорит Игонин!))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:23
Причин можно много найти, но у Зени сейчас нет игры...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:14
Малком на травме...
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