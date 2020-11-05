Игонин — об игре с «Лацио»: «Малком покупался для таких игр»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал ничью питерцев с «Лацио» в Лиге чемпионов.

Чтобы солиднее выглядеть, есть простой и понятный способ – приобретение футболистов, чтобы исправить разницу в уровне чемпионатов. У «Зенита» есть проблема Малкома. Он покупался для таких игр, его очень не хватало. В РПЛ , во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно.