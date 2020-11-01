У Рината Билялетдинова подозрение на коронавирус

У главного тренера клуба «Олимп-Долгопрудный» подозрение на коронавирус.

Я болею. Обычный ОРВИ . Кашель, заложенность носа. Уже 10 дней сижу на самоизоляции. Сдал тест на коронавирус. Первый результат пришел сегодня — отрицательный. Жду второй и третий.

Если всё будет хорошо, смогу выйти через четыре дня. Либо продлят мою самоизоляцию ещё на две недели. Это современные условия работы. С ними нужно смириться. В данный момент работаю дистанционно.