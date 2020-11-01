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У Рината Билялетдинова подозрение на коронавирус

01 ноября 2020, 12:47

У главного тренера клуба «Олимп-Долгопрудный» Рината Билялетдинова подозрение на коронавирус.

Я болею. Обычный ОРВИ. Кашель, заложенность носа. Уже 10 дней сижу на самоизоляции. Сдал тест на коронавирус. Первый результат пришел сегодня — отрицательный. Жду второй и третий.

Если всё будет хорошо, смогу выйти через четыре дня. Либо продлят мою самоизоляцию ещё на две недели. Это современные условия работы. С ними нужно смириться. В данный момент работаю дистанционно.

Ранее сообщалось, что Ринат Билялетдинов может покинуть пост главного тренера команды «Олимп-Долгопрудный».

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cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 13:13
Здоровья Ринату! Надо с пониманием относиться к этому вирусу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 12:49
Вот же досада...
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