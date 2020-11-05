Фабиньо ведёт переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта

Журналист Sky Italy Фабрицио Романо рассказал, что защитник Фабиньо ведет переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта.
Нынешний контракт бразильца истекает через три года, однако футболист хочет остаться в клубе до 2025 года.
Фабиньо провел 90 матчей за «Ливерпуль» с тех пор, как присоединился к клубу из «Монако» в 2018 году.
Недавно главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил о травме Фабиньо.
Следующим летом истекает срок контракта игрока с мюнхенским клубом, который на этой неделе отозвал свое предложение продлить договор.
Агентом австрийца является Пини Захави, который, по данным As, заинтересован в переходе футболиста именно в мадридскую команду.
Захави в свое время пытался организовать трансфер форварда «Баварии» Роберта Левандовского в «Реал», но тогда сделка не состоялась.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барса» являются приоритетными вариантами для Алабы, но он готов перейти в «Ливерпуль», «Сити», «Юве» или «ПСЖ».
Следующим летом истекает срок контракта игрока с мюнхенским клубом, который на этой неделе отозвал свое предложение продлить договор.
Агентом австрийца является Пини Захави, который, по данным As, заинтересован в переходе футболиста именно в мадридскую команду.
Захави в свое время пытался организовать трансфер форварда «Баварии» Роберта Левандовского в «Реал», но тогда сделка не состоялась.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барса» являются приоритетными вариантами для Алабы, но он готов перейти в «Ливерпуль», «Сити», «Юве» или «ПСЖ».