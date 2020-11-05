Фабиньо ведёт переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта

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вчера, 21:10

Журналист Sky Italy Фабрицио Романо рассказал, что защитник Фабиньо ведет переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта.

Нынешний контракт бразильца истекает через три года, однако футболист хочет остаться в клубе до 2025 года.

Фабиньо провел 90 матчей за «Ливерпуль» с тех пор, как присоединился к клубу из «Монако» в 2018 году.

Недавно главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил о травме Фабиньо.