ГлавнаяНовости

Фабиньо ведёт переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта

вчера, 21:10

Журналист Sky Italy Фабрицио Романо рассказал, что защитник Фабиньо ведет переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта.

Нынешний контракт бразильца истекает через три года, однако футболист хочет остаться в клубе до 2025 года.

Фабиньо провел 90 матчей за «Ливерпуль» с тех пор, как присоединился к клубу из «Монако» в 2018 году.

Недавно главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил о травме Фабиньо.

Все новости
Слухи«Арсенал» хочет продлить контракт с Эль-Нени
Вчера, 15:40 Комментарии7
ОфициальноПепе подписал новый контракт с «Порту»
04 ноября ФотоКомментарии5
«Кайрат» предложил новый контракт Вагнеру Лаву
04 ноября Комментарии5
ОфициальноКарпов продлил контракт с ЦСКА
04 ноября Комментарии26
Агент Антона Миранчука: «Переход в Европу? „Локо“ открыт для предложений»
04 ноября Комментарии2
Официально«Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком
04 ноября ФотоКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:31
Еще как надо - парень рослый, с хорошим пасом да и с ударом еще
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:38
Надо его сохранить
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:31
Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Реале».

Следующим летом истекает срок контракта игрока с мюнхенским клубом, который на этой неделе отозвал свое предложение продлить договор.

Агентом австрийца является Пини Захави, который, по данным As, заинтересован в переходе футболиста именно в мадридскую команду.

Захави в свое время пытался организовать трансфер форварда «Баварии» Роберта Левандовского в «Реал», но тогда сделка не состоялась.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барса» являются приоритетными вариантами для Алабы, но он готов перейти в «Ливерпуль», «Сити», «Юве» или «ПСЖ».
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
вчера в 21:53
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:12
    Наверное ничего не получится.
    beefs
    beefs
    вчера в 21:11
    что то рано заговорил о продлении контракта...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100