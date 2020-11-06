«Ливерпуль» интересуется 18-летним полузащитником «Рединга»

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сегодня, 10:28

Полузащитник «Рединга» может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с подписанием игрока. Кроме того, интерес к молодому французу проявляет ещё целый ряд клубов. Скауты «Арсенала», «Манчестер Сити», «Эвертона», «Лидса», «Монако», «Наполи» и «Боруссии» Дортмунд следят за выступлениями 18-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Олисе провёл 10 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 млн евро. Контракт француза с «Редингом» истекает летом 2022 года.

Ранее «Ливерпуль» интересовался полузащитником «Интера» Николо Бареллой.