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«Ливерпуль» интересуется 18-летним полузащитником «Рединга»

сегодня, 10:28

Полузащитник «Рединга» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с подписанием игрока. Кроме того, интерес к молодому французу проявляет ещё целый ряд клубов. Скауты «Арсенала», «Манчестер Сити», «Эвертона», «Лидса», «Монако», «Наполи» и «Боруссии» Дортмунд следят за выступлениями 18-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Олисе провёл 10 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 млн евро. Контракт француза с «Редингом» истекает летом 2022 года.

Ранее «Ливерпуль» интересовался полузащитником «Интера» Николо Бареллой.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 12:15
Престижно это да, только не так то легко у Клоппа место в основе получить, придется годик на банке посидеть или в аренду, что скорее всего, если не мегаталант конечно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:30
В Ливерпуле более престижно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:29
Наверрное не зря)
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