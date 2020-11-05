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«Манчестер Юнайтед» связался с Почеттино

вчера, 16:05

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться к тренерской деятельности.

Сообщается, что представители МЮ уже обратились к окружению аргентинца с предложением возглавить команду. Аргентинец готов рассмотреть это предложение.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:59
Сульшер может выдавать только периодами хорошие результаты, как было, когда он только возглавил ман ю, и в конце прошлого сезона, когда ютд играл действительно сильно, но для того чтобы выиграть АПЛ нужно быть последовательными весь сезон, а не периодами. Другой вопрос сколько Поч понадобится времени, чтобы поставить свою игру, если он возглавит ютд, и насколько в руководстве дадут времени,потому что система Почеттино и Сульшера отличаются.
zdeniss
zdeniss
вчера в 22:54
Наконец-то за команду серьезно взялись. Сульшер - потолок это Мольде . Пусть там чемп выигрывает. Маура уважаю, но МЮ не его команда.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:25
а другого выхода-то и нет! ОГС как-то не справился с багажом ЖМ, накупившего всяких дорогостоящих и бесполезных, не в авторитете он у них, они банкуют и вот результат. Придется вновь чистку проводить и удалять шлак, а это опять время!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 20:07
Можно добавить. Напрасно беспокоитесь. Зенит раньше подсуетился. И я уже аванс взял. Пока.
Homelander
Homelander
вчера в 19:54
Сульшер - 2 поражения и кабздец.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:41
Миллер с Медведевым уже направили ноту протеста в штаб квартиру МЮ.
hoper
hoper ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 19:31
САФ столько не тратил.А тут уже просто зашквар.В центре полузащиты 120 млн,в центре защиты ещё сто лямов.В итоге забить не могут , а пропустить как два пальца об асфальт.Со своей половины убегают один на один.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:15
а что ему ещё остаётся? быть безработным,такому спецу - не солидно.Возглавит - обязательно,а оо потом и забудут про него.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:07
Маурисио снова злвут в АПЛ, гена орлов в трансе.
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 18:57
А просто надо было оставить маура и выгнать погба и ему подобных
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:48
Почеттино:" МЮ или зенит?, выбор очевиден!"
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 18:39
Опоздали бриты ! Маурисио на карандаше у бомжей !
Crooclin
Crooclin ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 18:20
Вот благодаря Фергюссону и избаловались болельщики и руководство МЮ - им только вынь результат да положь медалью вверх
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 18:11
а как же семак? он лучший же...возьмите топтруса
112910415
112910415
вчера в 17:57
нет-нет, он уже почти решился на более крутой вариант !..
Zak11
Zak11
вчера в 17:52
Сульшеру нужно время. Надеюсь все помнят сколько дали времени великому САФу чтобы начать выигрывать титулы? Нужно быть терпеливее. Еще 1-2 года и МЮ будет показывать результат
Аpбитр
Аpбитр ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 17:21
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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:16
Этого следовало ожидать, ждем развития событий
LOpp
LOpp
вчера в 17:15
Зенитовцы уже научились сливать тренеров еще до их назначения.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 17:13
- Алло, это Ник.
- Привет, Ник, это Майк.
- Какой Майк, а где Поччет?
- Его испанцы с итальянцами пытаются завербовать.
- Понятно, как сам?
- Нормально. Крепкие орешки щёлкаю. Четыре зуба сломал на Брюгге с Дортмундом, ночью ещё один на римлянах. Не знаю хватит ли зубов на второй круг.
- Ясно. Ну, пока.
- Пока.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:13
Он взенит вещи собирает, опоздали малеха
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:12
Да после таких детских двух ошибок в обороне других вариантов нет. Если тренер даже не увидел, что Демба Ба один в центре поля, то что мы хотим от игроков?
Увы, но МЮ не Мольде. И Сульшеру надо набираться опыта пока еще. Пусть к Анчелотти идёт в помощники, или всю жизнь так и будет всякие норвежские клубы тренировать.

Почеттино тоже не выход. Он ничего не выигрывал. Может его прорвёт в МЮ, а может и нет.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:09
Они охринели англосаксы,он же в зенит собирался?
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:03
Дайте Сульшеру поработать! Он славный малый.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 17:01
Чем Суши не устраивает?обыграли Лейпциг и Псж,идут на 15 месте,Глейзеры и не хотят титулов ,для мю главное сохранит прописку в Апл.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:59
Лучше бы переманили перспективного Мусаева из Краснодара, он их научил бы эффективно играть в большинстве.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 16:58
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 16:36
    Не, Богданыч с ужасом вздохнул - теперь Сульшера вместо него поставят
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 16:31
    Давно пора, а то Поч засиделся ьез работы
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 16:28
    Где-то в Петербурге раздался облегченный вздох Сергея Богдановича.
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