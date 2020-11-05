«Манчестер Юнайтед» связался с Почеттино

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться к тренерской деятельности.
Сообщается, что представители МЮ уже обратились к окружению аргентинца с предложением возглавить команду. Аргентинец готов рассмотреть это предложение.
Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться к тренерской деятельности.
Сообщается, что представители МЮ уже обратились к окружению аргентинца с предложением возглавить команду. Аргентинец готов рассмотреть это предложение.
Дальше нЕкуда, ниже нельзя...
Дальше нЕкуда, ниже нельзя...
- Привет, Ник, это Майк.
- Какой Майк, а где Поччет?
- Его испанцы с итальянцами пытаются завербовать.
- Понятно, как сам?
- Нормально. Крепкие орешки щёлкаю. Четыре зуба сломал на Брюгге с Дортмундом, ночью ещё один на римлянах. Не знаю хватит ли зубов на второй круг.
- Ясно. Ну, пока.
- Пока.
- Привет, Ник, это Майк.
- Какой Майк, а где Поччет?
- Его испанцы с итальянцами пытаются завербовать.
- Понятно, как сам?
- Нормально. Крепкие орешки щёлкаю. Четыре зуба сломал на Брюгге с Дортмундом, ночью ещё один на римлянах. Не знаю хватит ли зубов на второй круг.
- Ясно. Ну, пока.
- Пока.