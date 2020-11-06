Юрий Газзаев согласился возглавить «Шинник»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что согласился возглавить ярославский «Шинник».

Сегодня встретился Юрием Газзаевым. В понедельник он будет назначен новым тренером «Шинника». Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб. Под его руководством команда прекрасно выступала 2011-2012 годах, тогда мы боролись за выход в Премьер-Лигу.

Встреча получилась продуктивной. Обсудили план модернизации стадиона «Шинника». Новым этапом развития футбола в регионе станет реализация соглашения с Минспорта и РФС . В рамках этого соглашения планируем усовершенствовать футбольную инфраструктуру, укрепить материально-техническую базу и проводить обучение специалистов. Увеличим количество детских футбольных центров и модернизируем систему подготовки резерва.