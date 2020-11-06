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Юрий Газзаев согласился возглавить «Шинник»

сегодня, 16:23

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что Юрий Газзаев согласился возглавить ярославский «Шинник».

Сегодня встретился Юрием Газзаевым. В понедельник он будет назначен новым тренером «Шинника». Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб. Под его руководством команда прекрасно выступала 2011-2012 годах, тогда мы боролись за выход в Премьер-Лигу.

Встреча получилась продуктивной. Обсудили план модернизации стадиона «Шинника». Новым этапом развития футбола в регионе станет реализация соглашения с Минспорта и РФС. В рамках этого соглашения планируем усовершенствовать футбольную инфраструктуру, укрепить материально-техническую базу и проводить обучение специалистов. Увеличим количество детских футбольных центров и модернизируем систему подготовки резерва.

Сейчас «Шинник» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ. Это, конечно, нужно исправлять. Ведь ярославцы — люди спорта, а футбол — ещё одна наша общая страсть. Желаю Юрию Фарзуновичу и команде «Шинника» громких спортивных побед!

Последним клубом Газзаева был «Енисей».

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 20:52
хороший тренер уж точно не физ рук.
Сп62
Сп62 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 19:43
Так там ещё игр не мерено. Подкупят тройку варягов и выползут.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:04
Если никто не снимется, то спастись будет нереально.
djaich
djaich ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:43
Не знаю, но в Шиннике его помню. Он из каких то дальних родственников Валеры. Тренер для первой лиги неплохой, но звезд с неба не хватает и требует времени на налаживание контактов с составом. Ставит игру достаточно закрытую с довольно низкой реализацией. С Побегаловым не сравнить даже близко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 16:38
Который в Казахстане работал?
djaich
djaich ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:37
Это другой Газзаев.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:28
Усатый выведет их в рпл!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:24
Вот это поворот
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