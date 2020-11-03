ГлавнаяНовости

Гусев стал тренером юношеской сборной России

вчера, 11:20

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев возглавил сборную России 2006 года рождения, об этом сообщает пресс-служба РФС.

Специалист прокомментировал свое назначение:

Горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство РФС. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние 2 года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА, этот опыт и знания я буду использовать в сборной. Уже 9 ноября мы проведем первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с игроками и начнем готовиться к будущим победам.

Все новости
СлухиЯкини будет уволен из «Фиорентины» в ближайшее время
Вчера, 14:18 Комментарии2
ОфициальноБывший гендиректор «Химок» получил должность в ФНЛ
Вчера, 10:42 Комментарии5
ОфициальноПарфёнов возглавил «Арсенал»
02 ноября ФотоКомментарии18
ОфициальноРолан Гусев покинул ЦСКА
01 ноября Комментарии14
ОфициальноФеррейра, возглавлявший ПАОК, стал главным тренером «Палмейраса»
31 октября Комментарии2
Официально«Шинник» принял отставку главного тренера Побегалова
30 октября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alex074
alex074
вчера в 12:13
Удачи Гусеву в новой команде.
ДСА
ДСА
вчера в 11:26
Неужели сильный тренер?
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Удачи ему!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100