Аршавин: «Стало сложнее говорить о „Зените“ на ТВ, когда я возглавил отдел»

Бывший игрок «Зенита» рассказал, что стал меньше критично высказываться о петербургской команде в эфире «Матч ТВ» после того, как он был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам.

Я сотрудник «Зенита» уже почти два года. Когда Сергей Александрович (Фурсенко) брал меня на работу, я уже договорился с (Натальей) Билан. Документы с «Зенитом» я подписал уже потом. При подписании я сказал, что хочу работать на «Матч ТВ» и оставляю за собой право говорить всё, что думаю, иначе зачем я там нужен. Сергей Александрович согласился, с тех пор других инструкций от нынешнего президента не было.

После того как я возглавил отдел юношеского футбола, мне, честно говоря, стало сложнее говорить о «Зените», потому что когда я был советником, Семака практически не встречал и не приезжал на базу. Сейчас мне это нужно делать. С Сергеем Богдановичем у нас уже было несколько разговоров, поэтому я понимаю, что теперь не могу говорить всё, что захочу. Я уже реже появляюсь на «Матч ТВ». Может быть, со временем это вообще отпадёт.