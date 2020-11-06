ГлавнаяНовости

Аршавин: «Стало сложнее говорить о „Зените“ на ТВ, когда я возглавил отдел»

вчера, 23:12

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что стал меньше критично высказываться о петербургской команде в эфире «Матч ТВ» после того, как он был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам.

Я сотрудник «Зенита» уже почти два года. Когда Сергей Александрович (Фурсенко) брал меня на работу, я уже договорился с (Натальей) Билан. Документы с «Зенитом» я подписал уже потом. При подписании я сказал, что хочу работать на «Матч ТВ» и оставляю за собой право говорить всё, что думаю, иначе зачем я там нужен. Сергей Александрович согласился, с тех пор других инструкций от нынешнего президента не было.

После того как я возглавил отдел юношеского футбола, мне, честно говоря, стало сложнее говорить о «Зените», потому что когда я был советником, Семака практически не встречал и не приезжал на базу. Сейчас мне это нужно делать. С Сергеем Богдановичем у нас уже было несколько разговоров, поэтому я понимаю, что теперь не могу говорить всё, что захочу. Я уже реже появляюсь на «Матч ТВ». Может быть, со временем это вообще отпадёт.

Ранее Аршавин поддержал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Все новости
Милонов: «Если легионер не забил, его нужно выгнать к чертям собачьим»
Сегодня, 01:33 Комментарии6
Орлов: «У „Зенита“ нет усиления под Лигу чемпионов, а деньги потрачены»
Сегодня, 00:24 Комментарии9
Мурзагулов: «Весной напомним об „Уфе“, которая претендовала на еврокубки»
Вчера, 23:40 Комментарии4
Гендиректор «Уфы»: «Игра была наша, „Сочи“ местами отбивался»
Вчера, 22:40 Комментарии6
Губерниев: «„Зенит“ — для внутреннего пользования, а не для внешнего»
Вчера, 21:32 Комментарии25
Валуев — о клубах РПЛ в еврокубках: «Стоит подумать, чтобы наказать рублём»
Вчера, 19:37 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zzz-
zzz-
сегодня в 01:51
строгий выговор на работе получил от медвежонка)))
LOpp
LOpp ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:35, ред.
Аршавин щас самый адекватный эксперт на ТВ.
Почему таких как он должно быть меньше?
На сколько я его не любил в бытность игрока, то что бомж, ваши проблемы и прочее.. но, щас за уважал его за адекватность и не предвзятость.
Twisted
Twisted
сегодня в 01:32
Насчёт остальных комментаторов с Мяч тв совершенно ясно что их заставляют как можно более лояльно относиться к плохой игре Зенита и наоборот,восхвалять при любых удачных действиях
фунтики шемали
фунтики шемали ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:26
Шава лучший игрок России и порядочнее многих....
особено гиноровцев..
фунтики шемали
фунтики шемали ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 01:25
у вас в аулах лучше?
или только овечками интеесуетесь...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:12
Ну, понятно! Не будешь же гадить в свою кормушку
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 01:10, ред.
Вот и Медведев что-то притих а то до ЛЧ все молол без умолку!)))
мангo
мангo
сегодня в 01:03
Андрюха порядочный прямой и честный , говорит открыто как есть - респект ему!
drug01
drug01
сегодня в 00:50
Если не можешь открыто говорить свои мысли о футболе то надо уходить с этой работы......
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 00:38, ред.
кто нибудь смотрел "открытый показ" с Аршавиным и Быстровым?
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ SAINTS (раскрыть)
сегодня в 00:36
просто не удобно за глаза обсуждать того, с кем ты в последствии будешь неоднократно видеться, невербальный фактор культурного человека
SAINTS
SAINTS
сегодня в 00:20
Боишься не то ляпнуть?
Timur132
Timur132
сегодня в 00:13
"После того как я возглавил отдел юношеского футбола"
С такими руководителями наш футбол никогда не поднимется со дна.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:04
Да уж!Уходи и Быстрова забери)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:56
Мне будет не хватать тюленьего смеха Андрея Сергеевича если он совсем уйдёт с тв
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:53
ТВ не для Аршавина, не его это,разговаривает плохо,невпопад,буксует,мне не нравится его слушать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:46
На спортивном ТВ должно быть прежде всего интересно, а не весело. Весело должно быть на иных программах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:45
Если такие как Аршавин будут учить молодежь, то мы "далеко пойдем". Любой тренер, как и представитель иной профессии, работающий с молодежью , должен быть прежде всего порядочным человеком. А вот этого об Аршавине сказать нельзя. Увы!
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:30
Андрюша будет учить молодежь... хорошо что отечественная школа не погибнет, и семаки, ганчаренки и мусаевы будут плодиться и дальше... и мы дальше будем слышать вот это вот:
"где-то не доработали, где-то недонастроились, в чем-то недополучилось, надо было выйти по другому, где-то что-то с чем-то как-то вродебы будет получаться"... а в остальном как всегда)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:26
Без Андрея скучно на ТВ .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:24
Надеюсь таких как ты будет поменьше на телевидении
Gahi
Gahi
вчера в 23:23
Когда у команды есть игра то и говорить всегда легко и приятно, а когда её нет, то говорить об игре очень сложно.
Loko57
Loko57
вчера в 23:15
Вот это откровение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100