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Федотов — о ничьей в матче с «Уфой»: «„Сочи“ винить надо только себя»

сегодня, 22:45
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча против «Уфы» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

Практически ничего не дали создать сопернику около своих ворот, но эта нелепость в виде назначенного пенальти… Я смотрел вместе с судьей VAR. Наступают на ногу нашему защитнику. Подгибает ноги, падает. Это пенальти. Если мы по телевизору не можем разобраться, что к чему... Но это отдельная, как говорится, тема. Винить надо только себя. После забитого гола в атаке мы создавали, но не доигрывали. Нерешительность наших действий — скользкий счет — привела вот к такому результату.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 23:02
адекватно отреагировал
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:01
Ну по большому то счету обе команды весь матч пешком проходили. Сочи, воспользовавшись неожиданным подарком от защитника гостей , вообще бросили играть , за что и были справедливо наказаны. На победу никто не наиграл. Моментов то было полтора на обе команды. Так что результат этой унылой игры вполне справедлив.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:54
Не проиграли и ладно)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:49
Да ладно, проехали...
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