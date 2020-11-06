Федотов — о ничьей в матче с «Уфой»: «„Сочи“ винить надо только себя»

Главный тренер «Сочи» поделился впечатлениями от матча против «Уфы» (1:1) в 14-м туре РПЛ .

Практически ничего не дали создать сопернику около своих ворот, но эта нелепость в виде назначенного пенальти… Я смотрел вместе с судьей VAR . Наступают на ногу нашему защитнику. Подгибает ноги, падает. Это пенальти. Если мы по телевизору не можем разобраться, что к чему... Но это отдельная, как говорится, тема. Винить надо только себя. После забитого гола в атаке мы создавали, но не доигрывали. Нерешительность наших действий — скользкий счет — привела вот к такому результату.