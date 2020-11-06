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Мурзагулов: «Весной напомним об „Уфе“, которая претендовала на еврокубки»

вчера, 23:40
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о перспективах команды после ничьей в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

Я очень с оптимизмом смотрю в будущее. Мы с проблемами, которые сейчас есть, набираем футболистов и играем на равных с командой, которая претендует на еврокубки.

С учетом того, что Рахимов и менеджмент поработает с кадрами, весной мы напомним об «Уфе», которая сама претендовала на еврокубки.

Я видел план Рахимова на игру — он мне был понятен, и команда, что мне нравится, играла очень организовано. Каждый снова стал понимать, что ему делать.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 01:30
Не вылететь бы...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:03
Ну вот на чем основан этот оптимизм??? Откуда возьмется это светлое , пресветлое будущее ? Ну усилятся и то не факт, ведь не каждый пойдет в команду прочно стоящую на вылет. К тому же и конкуренты дремать не будут и тоже постараются усилиться. Так , что о светлом будущем пока рано заявлять. Оптимизм - вещь хорошая , но он должен быть чем то подкреплен. И если команда не рванет вверх сейчас , то весны уже может и не хватить для спасения. Сейчас , именно сейчас надо пытаться исправить ситуацию , а не надеяться на весну.
Всем здоровья.
drug01
drug01
вчера в 23:47
Слова хорошие а игры пока нет!!!!
David Young
David Young
вчера в 23:46
Посмотрим, что Уфа покажет весной, играть будет скорее всего лучше, но ненамного.
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