Мурзагулов: «Весной напомним об „Уфе“, которая претендовала на еврокубки»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о перспективах команды после ничьей в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

Я очень с оптимизмом смотрю в будущее. Мы с проблемами, которые сейчас есть, набираем футболистов и играем на равных с командой, которая претендует на еврокубки.

С учетом того, что Рахимов и менеджмент поработает с кадрами, весной мы напомним об «Уфе», которая сама претендовала на еврокубки.

Я видел план Рахимова на игру — он мне был понятен, и команда, что мне нравится, играла очень организовано. Каждый снова стал понимать, что ему делать.