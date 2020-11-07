Куман: «Месси ходит по полю? Надо судить по работе, а не по картинке»

Главный тренер «Барселоны» встал на защиту капитана команды . В Сети набрали популярность изображения и видеозапись того, как аргентинец не идёт в прессинг, а шагом возвращается на свою половину поля в концовке матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:1).

Месси — выдающийся футболист. У него по-прежнему много качеств, которые он демонстрирует на поле. Он всё так же остаётся ключевым игроком команды. Мы хотим, чтобы он играл там, где сможет доставить сопернику проблемы.

Он очень важен для нас, особенно в атаке. Он играл на разных позициях: ложную «девятку», на фланге... Мы хотим, чтобы он играл в атаке. Месси всегда создаёт проблемы команде соперника.

Я вижу, что он в порядке. Он всегда наслаждается футболом. Он победитель и доказывает это. Как и у всех, у него бывают непростые моменты, когда мяч не идёт в ворота. Но по сей день видно, что он очень увлечён игрой.

Да, вы можете найти изображение игрока, когда он идёт по по полю. Я его не видел, и мне не интересно. У меня сложилось очень хорошее мнение о настрое Месси. Я не буду поддерживать дискуссию. Если мы ведём 2:1, а на 93-й минуте делают фотографию, как он идёт по полю... Нельзя судить по картинкам больше, чем по работе игрока.