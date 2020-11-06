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Алвес: «У „Барсы“ не хватило яиц признать свою неправоту в отношении меня»

сегодня, 07:13

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, ныне выступающий за «Сан-Паулу», рассказал о том, что вновь предлагал каталонскому клубу свои услуги после сезона в «Ювентусе».

Я предложил «Барселоне» вернуть меня в команду. Я пошёл в «Ювентус», чтобы доказать, что я по-прежнему выступаю на хорошем уровне.

Я хотел вернуться в «Барсу», и они нуждались во мне, но у них не хватило яиц, чтобы признать свою неправоту в отношении меня. Если бы они отнеслись ко мне так, как мне казалось, я заслуживаю, то сегодня я бы по-прежнему выступал за «Барселону». Я люблю этот клуб.

Ранее Алвес поддержал капитана «Барселоны» Лионеля Месси, раскритиковавшего руководство «сине-гранатовых» за продажу Луиса Суареса в «Атлетико».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
сегодня в 12:45
А Пеле то причем?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:05
Когда слили Алвеса, отдавшего Барсе лучшие годы - то был первый звонок, что руководство с гнильцой
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 09:39
Я хотел пойти на позицию девятки в Барсу, после ухода Суареса, но они мне отказали! Теперь сижу на соккере и ерунду всякую пишу, Барселона нуждается во мне, Месси не с кем играть, но у них нет яиц это признать
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 09:36
А Пеле лучший, его тоже нужно подписать)
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 09:01
Ссспади, каких яиц ты хочешь от балерин, которые по сей день всей каталошкой гнома вылизывают, а тот устраивает спектакли с "уходами"?
Juve14
Juve14
сегодня в 08:44
Алвес когда пришел в Юве был на очень хорошем уровне, еще на сезон бы остался было бы отлично
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 08:17
Алвеш зачем тебе середняк то...
Государев Резерв_2
Государев Резерв_2
сегодня в 08:12
Там где 8:2, там не может быть яиц.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:29
Между прочим, Алвес самый титулованный футболист.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:22
У вас у всех нет яиц против гнома.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:19
Да ладно. Просто не уровень Барселоны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:18
Чистая правда и есть...
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