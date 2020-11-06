Алвес: «У „Барсы“ не хватило яиц признать свою неправоту в отношении меня»

Бывший защитник «Барселоны» , ныне выступающий за «Сан-Паулу», рассказал о том, что вновь предлагал каталонскому клубу свои услуги после сезона в «Ювентусе».

Я предложил «Барселоне» вернуть меня в команду. Я пошёл в «Ювентус», чтобы доказать, что я по-прежнему выступаю на хорошем уровне.

Я хотел вернуться в «Барсу», и они нуждались во мне, но у них не хватило яиц, чтобы признать свою неправоту в отношении меня. Если бы они отнеслись ко мне так, как мне казалось, я заслуживаю, то сегодня я бы по-прежнему выступал за «Барселону». Я люблю этот клуб.