Ибрагимович был в бешенстве из-за поражения «Милана»

Il Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был крайне недоволен поражением команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лилля», а также своей заменой во втором тайме.
Напомним, что итальянский клуб проиграл со счетом 0:3. Ибрагимович был заменен на 61-й минуте матча.
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию следующим образом:
Я не слышал, что именно говорил Ибрагимович, но очевидно, что он был недоволен и своим выступлением, и командой. Мы должны с умом воспринять это поражение.