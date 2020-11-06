Ибрагимович был в бешенстве из-за поражения «Милана»

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сегодня, 12:42

Il Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Милана» был крайне недоволен поражением команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лилля», а также своей заменой во втором тайме.

Напомним, что итальянский клуб проиграл со счетом 0:3. Ибрагимович был заменен на 61-й минуте матча.

Главный тренер «Милана» прокомментировал ситуацию следующим образом: