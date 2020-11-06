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Ибрагимович был в бешенстве из-за поражения «Милана»

сегодня, 12:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 3Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Il Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был крайне недоволен поражением команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лилля», а также своей заменой во втором тайме.

Напомним, что итальянский клуб проиграл со счетом 0:3. Ибрагимович был заменен на 61-й минуте матча.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию следующим образом:

Я не слышал, что именно говорил Ибрагимович, но очевидно, что он был недоволен и своим выступлением, и командой. Мы должны с умом воспринять это поражение.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 14:22
Да норм, первое поражение за 25 игр. Если каждые 25 игр проигрывать один незначительный матч, то меня, как болельщика «Милана», это вполне себе устраивает. Да и после расслабона после победной серии, нужна была встряска. Теперь все силы на Серию А надо пустить.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:57
Теперь весь Милан в побитыми мордами, но зато теперь очень долго не будет проигрывать! Такого бы Ибру запустить в раздевалки Зенита, Краснодара и ЦСКА после последних позорищ и физруков их тоже не забыть туда пинками затолкать на экзекуцию.
112910415
112910415
сегодня в 13:25
наши как-то поспокойнее ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:19, ред.
Эх, в ЦСКА бы таких чутких, переживающих за результат парней. Ганчаренко бы три раза в месяц в Белоруссию летал бы, возможно на п......лях.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:18
Ну прям шведский шапи)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:10
А в цска всем похеру,проиграли и проиграли!
LOpp
LOpp
сегодня в 13:06
покусал всю команду и запустил новый вирус IBRAGID-2020
Footbolista
Footbolista ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 12:53
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:50
Все проигрывают даже Барселона.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 12:49
После бешенства Ибрагимовича теперь хоть на стартовый состав игроков наберётся?
Loko57
Loko57
сегодня в 12:47
Как я его понимаю. Такой счёт- полная неожиданность.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:43
0-3 - это позор.
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