ГлавнаяНовости

Гиггз отстранён от работы со сборной Уэльса на три матча

вчера, 20:15

Райан Гиггз отстранён от работы главным тренером сборной Уэльса на ближайшие три матча. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Уэльса.

Ассоциация и наставник приняли обоюдное решение. Руководить национальной командой в матчах против сборных США, Ираландии и Финляндии будет Роберт Пейдж (ассистент Гиггза). Помогать ему будет Альберт Стюйвенберг.

Напомним, что сегодня Гиггз был задержан в Манчестере, специалиста подозревают в нападении на свою девушку. После многочасового допроса он был освобождён под залог до завершения расследования.

Все новости
Адвокат Гиггза: «Мистер Райан отрицает все обвинения»
Вчера, 13:50 Комментарии4
Хоакин: «Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала»
Вчера, 07:36 Комментарии15
Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова
02 ноября Комментарии49
«ЧФР Клуж» бойкотирует следующий матч чемпионата Румынии в знак протеста
02 ноября Комментарии14
Представители «Коммент.Шоу» извинились за шутку Казанского о Тедеско
30 октября Комментарии15
«Сразу понял, что это ужас». Казанский высказался на тему шутки о Тедеско
30 октября Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
вчера в 21:49
Ну вот...поучил немного ТП и теперь мужика затюкают..ох уж эти толерасты европейские
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:05
Неприятность эту он переживет
dzvinka
dzvinka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 20:55
у него уже нет брата. Тот брат сам так и сказал, кстати.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:43
Значит у нее провинциальное воспитание.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 20:36
Наверное, поехал искать утешения у жены брата сейчас, бедняга.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:36
Правильно договорился не стал нервничать
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:31
А как же альтернативные методы решения данной проблемы. Смекаете, о чем я?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:28
Гиггз на девушку напал, а девушка "капитулировать" не захотела ?!? А может ей нельзя было???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:22
Как говорится, иногда такие подруги есть, что и врагов не надо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100