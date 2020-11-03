Гиггз отстранён от работы со сборной Уэльса на три матча

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вчера, 20:15

отстранён от работы главным тренером сборной Уэльса на ближайшие три матча. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Уэльса.

Ассоциация и наставник приняли обоюдное решение. Руководить национальной командой в матчах против сборных США , Ираландии и Финляндии будет Роберт Пейдж (ассистент Гиггза). Помогать ему будет Альберт Стюйвенберг.

Напомним, что сегодня Гиггз был задержан в Манчестере, специалиста подозревают в нападении на свою девушку. После многочасового допроса он был освобождён под залог до завершения расследования.