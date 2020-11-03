Хоакин: «Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала»

39-летний капитан «Бетиса» Хоакин в интервью Cadena SER рассказал о непростых отношениях с нынешним наставником «Барселоны» . с 2007 по 2008 год они пересеклись в «Валенсии».

Работа под началом Кумана в «Валенсии» — не самый приятный опыт моей спортивной карьеры. Не хочу говорить о нём, потому что это больно вспоминать. Это было плохое время для меня.

Нанял ли бы я Кумана, если бы был президентом клуба? Я бы не взял Кумана даже в качестве обслуживающего персонала. К счастью, он недолго проработал, и нам удалось спасти сезон.

Я не собираюсь здороваться с ним, как и он со мной.