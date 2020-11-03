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Хоакин: «Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала»

вчера, 07:36

39-летний капитан «Бетиса» Хоакин в интервью Cadena SER рассказал о непростых отношениях с нынешним наставником «Барселоны» Рональдом Куманом. с 2007 по 2008 год они пересеклись в «Валенсии».

Работа под началом Кумана в «Валенсии» — не самый приятный опыт моей спортивной карьеры. Не хочу говорить о нём, потому что это больно вспоминать. Это было плохое время для меня.

Нанял ли бы я Кумана, если бы был президентом клуба? Я бы не взял Кумана даже в качестве обслуживающего персонала. К счастью, он недолго проработал, и нам удалось спасти сезон.

Я не собираюсь здороваться с ним, как и он со мной.

После ничьей с «Алавесом» (1:1) в 8-м туре Примеры Куман заявил, что обеспокоен игрой «Барселоны» в атаке.

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Леха Малышев
Леха Малышев ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:40
Да и весь состав более звездный, только тренера сливать им не с руки, иначе будет провален уже не первый сезон!
И Вам всего доброго!
Legend 6
Legend 6
вчера в 09:48
Ну пока все идет по сценарию Валенсии. Правда без нового президента, вряд ли будут движения тренера
..если ситуация кардинально не изменится, новый президент приведёт своего человека. Скорее всего президентом станет Фонт.
Gahi
Gahi ответ Леха Малышев (раскрыть)
вчера в 09:41
Вот именно что не долго, возможно здесь всё пошло с первого дня не так, как обычно было. Вот и сплавляли тренера, сейчас интересно наблюдать как Куман перестраивает Барселону, а там Лионель Месси, это не Хоакин который играл в Валенсии. Удачи Вам и хорошего настроения.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:33
да на..рать нам на их проблемы у нас своих с избытком
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:21
Он говорит, что Куман проработал недолго и они, благодаря этому, спасли сезон. Возможно тут не только личное!
particular
particular
вчера в 09:05
Неприязнь с давними корнями, от которой обоим не холодно и не жарко...
Gahi
Gahi
вчера в 08:51
Видать большая обида в глубине души сидит у Хоакина, раз по истечению 12 лет столько негатива по отношению к Куману. В большинстве случаях к сорока годам человек становится мудрее и более взвешенно относится к словам. Поэтому каждому нужно быть на своём месте, и не мечтать, чтобы наказать и сделать больно человеку с чужого места.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:48
Видимо, круто голландец насолил ему в своё время.
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 08:46
Куман идеален для первого этапа перестройки - он быстро разрушит все до основания, ахаха)
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:28
Куман нужен был Барселоне.
beefs
beefs
вчера в 08:23
интересное мнение и только...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:22
Серьёзное обвинение мало того ещё и оскорбление, кстати Куман неплохо проявил себя в сборной Нидерландов.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:17
У каждого может быть свое мнение.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 08:10
То время в Валенсии вообще было не самым лучшим, но то как Рональд поступил с ветеранами клуба, иначе как свинством назвать нельзя...
shlomo
shlomo
вчера в 07:47
Мнение имеет право на сосуществование....
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