Сетьен – Месси после игры с «Сельтой»: «Если что-то не нравится, дверь там»

В Испании раскрыли подробности конфликта экс-рулевого «Барселоны» Кике Сетьена с форвардом команды Лионелем Месси.
Сообщается, что после игры с «Сельтой» (в июне) в раздевалке аргентинцу не понравился тон тренера, критиковавшего игроков за ошибки. Сетьен якобы заявил футболисту:
Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне.
Нужно, чтобы он боялся, как Ибрагимовича.
Может тогда и будет играть.
Нужно, чтобы он боялся, как Ибрагимовича.
Может тогда и будет играть.
Херардо Мартино (Прим. — экс-наставник «Барселоны» и сборной Аргентины) в период работы в «Барселоне» говорил Лео: «Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня из клуба, но, чёрт возьми, тебе не нужно напоминать мне об этом каждый день. Я это знаю».
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Вот как Месси влияет на не свои дела. А вот в своих делах, вообще не справляется. Команда на 12 месте.)))
Херардо Мартино (Прим. — экс-наставник «Барселоны» и сборной Аргентины) в период работы в «Барселоне» говорил Лео: «Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня из клуба, но, чёрт возьми, тебе не нужно напоминать мне об этом каждый день. Я это знаю».
==========≠==========✓========✓
Вот как Месси влияет на не свои дела. А вот в своих делах, вообще не справляется. Команда на 12 месте.)))
Как Месси выкинул Ибрагимовича из Барсы?
Как Месси выкинул Ибрагимовича из Барсы?
Может дело в игроках, может команда нужен настоящий лидер, а не фальшивый???
Может дело в игроках, может команда нужен настоящий лидер, а не фальшивый???
- Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне.
- А вон там окно, в которое ты вылетишь за такие слова.
- Лео, ну, пошутил я. Кумысом и горилкой вчера угощали мадридские и туринские фанаты, нехорошим словам учили, прости.
- Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне.
- А вон там окно, в которое ты вылетишь за такие слова.
- Лео, ну, пошутил я. Кумысом и горилкой вчера угощали мадридские и туринские фанаты, нехорошим словам учили, прости.
Подозреваю, что что-то пошлое, но смысл не понятен.
Если объяснение грозит баном, то лучше не надо...
Подозреваю, что что-то пошлое, но смысл не понятен.
Если объяснение грозит баном, то лучше не надо...
и сам в неё вышел
и сам в неё вышел