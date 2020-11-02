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Сетьен – Месси после игры с «Сельтой»: «Если что-то не нравится, дверь там»

вчера, 23:21
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В Испании раскрыли подробности конфликта экс-рулевого «Барселоны» Кике Сетьена с форвардом команды Лионелем Месси.

Сообщается, что после игры с «Сельтой» (в июне) в раздевалке аргентинцу не понравился тон тренера, критиковавшего игроков за ошибки. Сетьен якобы заявил футболисту:

Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:11
Месси - трус...
Нужно, чтобы он боялся, как Ибрагимовича.
Может тогда и будет играть.
амурец
амурец
сегодня в 02:33
если Кике так сказал на самом деле, то он мужик
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 00:58, ред.
Если это на самом деле правда,я хотел бы пожать руку этому тренеру,он прав на 200%,ни ОДИН игрок не имеет право влиять на команду,есть тренер,он ставит игру и решает по какой тактике играть команде,он же за все и в ответе,если тренер слабый,или не смог работать по другим причинам,то виновато руководство клуба,игрок обязан играть и выполнять указания тренера,иначе получается бардак,а Месси при всем уважении к его игровым качествам оборзел в ноль,хочешь управлять Барселоной-заканчивай карьеру и тренируй ее,а использовать свою популярность и любовь фанатов...по меньшей мере это подло...не так ли,джентльмены?Барса - великий клуб,она была,есть и будет,и зарвавшийся игрок с коллекцией ЗМ не ее символ,есть достаточно легенд клуба(которые кстати могли бы и поставить его на место),ЙОХАН КРОЙФФ - вот настоящая легенда(жаль,что этого ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА ,ИГРОКА и ТРЕНЕРА нет с нами),и их много,я не стану всех перечислять
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 00:26
А получилось всё как всегда наоборот.
мангo
мангo ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:20
я так и понял что ты больше переживаешь не за Барсу, а за Мессии , ведь твой кумир нырялда даже ниже Сассуоло))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:15
Кстати, выше Барселоны находятся четыре клуба под названием Реал)))))
мангo
мангo ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Если бы ты был болелой Барсы, я бы подискутировал с тобой, а вследствии того, что ты наоборот, особо Барсе успеха не желаешь, следовательно Месси и есть настоящий лидер.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
Экс-голкипер и бывший спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета в интервью El Pais рассказал о влиянии капитана команды Лионеля Месси в каталонском клубе, а также прокомментировал недавнюю попытку аргентинца покинуть «Барсу».

Херардо Мартино (Прим. — экс-наставник «Барселоны» и сборной Аргентины) в период работы в «Барселоне» говорил Лео: «Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня из клуба, но, чёрт возьми, тебе не нужно напоминать мне об этом каждый день. Я это знаю».
==========≠==========✓========✓
Вот как Месси влияет на не свои дела. А вот в своих делах, вообще не справляется. Команда на 12 месте.)))
BarSlona
BarSlona
сегодня в 00:04
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 00:04
    Следующий в дверь Куман.
    мангo
    мангo ответ alexgurzan (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Ясно. Тут с Вами согласен , что Зидан даже до ДК не дотягивает РеалМ это его потолок.
    League1
    League1
    вчера в 23:57
    Если бы у барсы были настоящие болельщики, то они бы мечтали, о том чтобы гномяра свалил куда-нибудь подальше. Только слепой не видит, что гномяра - это ржавый металлолом на шее барсы. Но у барсы нет болельщиков, а только есть гномоглоры.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 23:55, ред.
    Я понимаю если бы Месси такое сказал тренеру, это было бы очень актуально для тебя , но ситуация ведь наоборот - Сетьен сам сказал, сам вышел , Месси то тут причем ?))
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Как будто не знаешь, что он имеет ввиду...
    Как Месси выкинул Ибрагимовича из Барсы?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ мангo (раскрыть)
    вчера в 23:53
    А кто же не физрук, если Виланова, Мартино, Луис Энрике, Сетьен, Куман и т.д. всё физруки???
    Может дело в игроках, может команда нужен настоящий лидер, а не фальшивый???
    офигенный
    офигенный
    вчера в 23:51
    офигеть разборки у них
    alexgurzan
    alexgurzan ответ мангo (раскрыть)
    вчера в 23:49
    Троллинг ДК.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:48
    хаха красава)))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 23:46
    Чисто из интереса можно погуглить и все самому узнать...
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 23:41
    Кике под старость лет реализовал мечту, но это тот случай, когда нужно бояться своих желаний)
    мангo
    мангo
    вчера в 23:39, ред.
    и в чем же тут нарушение что коммент закрыли под спойлер ? Троллинг великого Зидана ?
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 23:39, ред.
    Эксклюзивно на Соккере полная версия диалога:
    - Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне.
    - А вон там окно, в которое ты вылетишь за такие слова.
    - Лео, ну, пошутил я. Кумысом и горилкой вчера угощали мадридские и туринские фанаты, нехорошим словам учили, прости.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 23:34
    Сетьена уже давно уволили, а всё мусолят, будто он действующий тренер.
    мангo
    мангo
    вчера в 23:33
    Месси вежливо пропустил физрука вперед и закрыл за ним двеоь)))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:33
    Сетьен дверь сам нашел)
    мангo
    мангo ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 23:30
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 23:29
      Чисто из интереса: что означает эта фраза "взял в рот ложку".
      Подозреваю, что что-то пошлое, но смысл не понятен.
      Если объяснение грозит баном, то лучше не надо...
      Я на стреме
      Я на стреме
      вчера в 23:29
      ".....дверь там"
      и сам в неё вышел
      beefs
      beefs
      вчера в 23:27
      одного съел, другого, кто следующий...
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 23:26
      Отличный ответ малюске
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