Дядюн: «У Гунько не было времени для реализации идей в „Химках“»

Нападающий «Химок» рассказал о причинах неудачной работы на посту главного тренера подмосковной команды.

У него не было времени тренировать. Его только назначили, начался очень насыщенный отрезок, когда матчи шли один за другим. Мы просто играли и восстанавливались. Кого ни назначь в такой ситуации, тяжело внедрить в команду свою философию, когда нет запаса времени.

Мы присутствовали при уникальной ситуации, когда за полгода сменилось три руководства, четыре тренера. Это не может пройти бесследно. Если понимаете в футболе, то отдаёте себе отчёт, что для строительства команды нужны годы. Когда такая ситуация, правильно ли ругать тренера или игроков?

В случае с Гунько мог сыграть фактор везения. Получилась бы совсем другая история, если бы у нас просто пошло. У каждого тренера свое видение футбола, но, чтобы его реализовать, нужно достучаться до каждого игрока. На это требуется время. Его у Гунько не было. У Черевченко его, кстати, тоже нет, он пришел в ходе сезона.