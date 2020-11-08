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Дядюн: «У Гунько не было времени для реализации идей в „Химках“»

сегодня, 12:25

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о причинах неудачной работы Дмитрия Гунько на посту главного тренера подмосковной команды.

У него не было времени тренировать. Его только назначили, начался очень насыщенный отрезок, когда матчи шли один за другим. Мы просто играли и восстанавливались. Кого ни назначь в такой ситуации, тяжело внедрить в команду свою философию, когда нет запаса времени.

Мы присутствовали при уникальной ситуации, когда за полгода сменилось три руководства, четыре тренера. Это не может пройти бесследно. Если понимаете в футболе, то отдаёте себе отчёт, что для строительства команды нужны годы. Когда такая ситуация, правильно ли ругать тренера или игроков?

В случае с Гунько мог сыграть фактор везения. Получилась бы совсем другая история, если бы у нас просто пошло. У каждого тренера свое видение футбола, но, чтобы его реализовать, нужно достучаться до каждого игрока. На это требуется время. Его у Гунько не было. У Черевченко его, кстати, тоже нет, он пришел в ходе сезона.

Гунько покинул пост наставника «Химок» 21 сентября. Недавно российский специалист возглавил армянский клуб «Ноа».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:16
Дела чУдные творятся в Химках.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:15
Там изначально хорошо сработать шансов не было после работы Юрана.
idres
idres
сегодня в 13:10
Наверное нужно было дать время ему поработать....
Mangur
Mangur
сегодня в 13:04
Да это точно.Ну за Хэппиенс для Химок.
marut
marut
сегодня в 12:49
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:37
    Да уж...еще пару тройку неудач у Химок и следующий тренер "пойдет искать новую работу"
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:28
    Гунько как тренер нуль.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:26
    у него и идей не было))
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