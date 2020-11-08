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Зайнутдинов: «В созидании у „Ростова“ хороши Рома Ерёменко, Паша Мамаев»

08 ноября 2020, 10:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Бактиор Зайнутдинов, выступавший за «Ростов», порассуждал о команде Валерия Карпина перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Не хочу никого особо выделять, у них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Рома Ерёменко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные.

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ЮЗИК
ЮЗИК
08 ноября в 12:35
Удачи сегодня Ростову!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sten312 (раскрыть)
08 ноября в 12:14
Опять левую пенкучтобы лошадям не задарить
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Трезвый повар (раскрыть)
08 ноября в 11:59, ред.
У нас один Хаджикадунич так пожарит, что весь Ростов на ноги падает
ermak6848
ermak6848
08 ноября в 11:46
Желаю фк РОСТОВ только ПОБЕДЫ!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
08 ноября в 11:44
Осипенко прекрасный центральный защитник и Глебов отличный опорника. Есть хорошие ребята. То Цска играет через два дня....
Трезвый повар
Трезвый повар
08 ноября в 11:41, ред.
Бахтиёр говорит что "Защитники очень сильные". После того как ЦСКА купили его у Ростова он видимо уже не следил за составом Ростова
Следом за Бахтиёром Ростов покинули 2 основных защитника - Чистяков в Зенит и Чернов в Краснодар. И сейчас защитная линия в Ростове самая проблемная
cska vperiod
cska vperiod
08 ноября в 11:28
И тренер там созидатель.
VAN ARM
VAN ARM
08 ноября в 11:20
да и мотивация запредельная присутствует))) а мы жаль без марио))
sten312
sten312 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 ноября в 11:10
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 ноября в 10:51
    Выделил наших бывших!🤣🤣🤣
    sihafazatron
    sihafazatron
    08 ноября в 10:48
    бывшие армейцы - лучшие в ростове)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 ноября в 10:40
    Победы Ростову, главное не фолите в штрафной
    beefs
    beefs
    08 ноября в 10:35
    хвали, хвали, знаем о чем думаешь...
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