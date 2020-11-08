Зайнутдинов: «В созидании у „Ростова“ хороши Рома Ерёменко, Паша Мамаев»

Полузащитник ЦСКА Бактиор Зайнутдинов, выступавший за «Ростов», порассуждал о команде Валерия Карпина перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Не хочу никого особо выделять, у них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Рома Ерёменко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные.
Следом за Бахтиёром Ростов покинули 2 основных защитника - Чистяков в Зенит и Чернов в Краснодар. И сейчас защитная линия в Ростове самая проблемная
Следом за Бахтиёром Ростов покинули 2 основных защитника - Чистяков в Зенит и Чернов в Краснодар. И сейчас защитная линия в Ростове самая проблемная