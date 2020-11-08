Защитник «Ахмата» Ненахов: «На гол в матче с „Тамбовом“ мы наиграли»

Защитник «Ахмата» прокомментировал победу своей команды в матче с «Тамбовом» (1:0). Максим в этой встрече оформил голевую передачу.

Очень тяжелая игра. «Тамбов» грамотно оборонялся в первом тайме, а после перерыва в определенный момент было давление на наши ворота. «Тамбов» — организованная обученная команда. Нам было непросто. Тем не менее считаю, что на гол мы наиграли, в целом преимущество было на нашей стороне.

Ситуация с забитым мячом и моя голевая передача? В принципе все получилось так, как и задумывал. Хотел сильно низом прострелить в штрафную с надеждой, что кто-то подставит ногу. Так в итоге и вышло. Очень рад, что вырвали эту победу и заработали три очка.