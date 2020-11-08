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Защитник «Ахмата» Ненахов: «На гол в матче с „Тамбовом“ мы наиграли»

сегодня, 10:56
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов прокомментировал победу своей команды в матче с «Тамбовом» (1:0). Максим в этой встрече оформил голевую передачу.

Очень тяжелая игра. «Тамбов» грамотно оборонялся в первом тайме, а после перерыва в определенный момент было давление на наши ворота. «Тамбов» — организованная обученная команда. Нам было непросто. Тем не менее считаю, что на гол мы наиграли, в целом преимущество было на нашей стороне.

Ситуация с забитым мячом и моя голевая передача? В принципе все получилось так, как и задумывал. Хотел сильно низом прострелить в штрафную с надеждой, что кто-то подставит ногу. Так в итоге и вышло. Очень рад, что вырвали эту победу и заработали три очка.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:20
Тамбов похоже вместе с Уфой вылетит. Если деньги не найдут , зимой игроки начнут разбегаться.
berda2003
berda2003
сегодня в 11:41
победы надо присуждать по количеству "опасных" моментов созданных судьёй...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:21
они тоже)))но не забили)
drug01
drug01
сегодня в 11:17
Все правильно молодцы!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:59
Скромно, сложно...но наиграли
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