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Фукс раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

сегодня, 18:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник ЦСКА Бруно Фукс недоволен работой арбитра Алексея Матюнина в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом».

Вы думаете, судейство бывает плохое только в Бразилии? Вы должны увидеть пенальти, который они дали нашей команде…

Бразилец пропускает поединок из-за травмы.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
сегодня в 20:43
Ну и Дзюба. Так просимулировал!
161регион
161регион
сегодня в 20:37
Пеналь был чистый.... Это факт... Фукс купи🤓
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:19
Да хватит уже талдычить о пенальти. Как в детстве мы говорили : Хлюзда на правду навела (пенальти отражён ногой бога)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:07
Самая большая странность матча-не назначенный пенальти,а отсутствие жёлтых карточек у "Ростова",при том,что они чаще фолили и достаточно грубо.А за недисциплинированность карточки игрокам ЦСКА получать не следует.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ОлегаТэ (раскрыть)
сегодня в 19:53
Контакт локтя Васина был с областью груди корейца. А фингал у правого глаза образовался от контакта голова в голову.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 19:20
Когда минут за десять до этого момента игрок Ростова локтем на Кучаева, уже играющего в мяч, залез да ещё и завалил, даже штрафного не дали, хотя эпизод на карточку тянул.
Васин же на голову выше выпрыгнул, чисто сыграл в мяч, движение рукой было естественным, ни намёка ни на отмашку, ни на толчок. Давайте уже тогда за любое касание в штрафной пенали ставить...👎👎👎
ДСА
ДСА
сегодня в 19:13
Выиграл и плачет, идиот?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:04
Главное победа, хрен на матюнина.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 19:03
встану на сторону васина, там ростовцу дажп не светило сыграть в мяч, ударился об Васина головой и упал
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 18:53
Разве не бывает, что и мы с вами возмущаемся? Так посему Фуксу нельзя?
cska1948
cska1948 ответ Бамбихрюк (раскрыть)
сегодня в 18:52
Не надо путать нашего Фукса с вашим Кацем!
cska1948
cska1948
сегодня в 18:51
Пенальти весьма сомнительный. Игрок Ростова сам, сзади, подлез под руку Васина. Васин его и не видел. Я давно уже заметил, что несправедливые пенальти большей частью не реализуются. Сегодня был именно такой случай.
serh62
serh62 ответ Слайш (раскрыть)
сегодня в 18:44
да причем здесь Васин. судья выдумал пенальти которого и рядом не было. Васин сыграл хороший матч
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 18:42
Играли бы с Зеней..и три таких спорных пенальти дали бы в наши ворота.Даже если бы и не вилков судил..
Слайш
Слайш
сегодня в 18:40
Васин уже бесит..
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:39
Я бы не сказал, что судейство в этом матче было плохим. Пенальти скорее был, чем нет. Всех с заслуженной победой, а Бруно ждем на поле, что-то затянулось его восстановление.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 18:36
Фукс предлагал сдаться
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:36
Игорь просто молодец!!а судейство обычное....)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:35
Пенальти , на мой взгляд , спорный. Но утверждать , что его не было не берусь, я его не увидел. Посмотрим , что скажет экспертная комиссия.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:28
Пенальти на мой взгляд спорный. Надо более подробно его изучить. Но кто такой Фукс что бы возмущаться?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:27
Давай играть выходи,хватит лечиться!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:26
Эх...уже бразильцы возмущается...:)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:24
Что за пенальти?
beefs
beefs
сегодня в 18:20
а Гинеру не стыдно...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:16
Фуксы уже негодуют...
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