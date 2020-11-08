Фукс раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс недоволен работой арбитра Алексея Матюнина в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом».
Вы думаете, судейство бывает плохое только в Бразилии? Вы должны увидеть пенальти, который они дали нашей команде…
Бразилец пропускает поединок из-за травмы.
Васин же на голову выше выпрыгнул, чисто сыграл в мяч, движение рукой было естественным, ни намёка ни на отмашку, ни на толчок. Давайте уже тогда за любое касание в штрафной пенали ставить...👎👎👎
Васин же на голову выше выпрыгнул, чисто сыграл в мяч, движение рукой было естественным, ни намёка ни на отмашку, ни на толчок. Давайте уже тогда за любое касание в штрафной пенали ставить...👎👎👎