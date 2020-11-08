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Слуцкий — о матче с «Химками»: «„Рубин“ допускает грубейшие ошибки»

сегодня, 16:24
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:2).

Прекрасно понимал, что нам не будет хватать свежести после такого трудного перелёта на неделе. Надежда была на индивидуальное мастерство, стандарты. Первый тайм так и складывался, мало моментов было. К сожалению, ошибки допустили именно мы. Не в том состоянии были, чтобы отыгрываться. Такие матчи надо играть на высоком уровне концентрации, а мы допускаем грубейшие ошибки.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:15
Все делают ошибки...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 17:02
Не все котам масляница...устали после перелета..,руками что-ли махали,помогая самолету..?)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:52
А кто в этом виноват?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:42
Бывшие "Спартака" катком прошлись по Рубину. Мирзов, не пришедшийся ко двору, вытаскивает Рубин из зоны вылета, Глушаков "это похороны" заставляет вспоминать свои покрывшиеся быльем прозвища. Рубин проиграл по делу и по игре. Слуцкий подает и не оправдывает надежды.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:41
остаётся работать надошибками..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:38
Рубин решил взять паузу и проиграл.
drug01
drug01
сегодня в 16:33
Минус три очка Рубина,....
ДСА
ДСА
сегодня в 16:32
Сегодня Леня просчитался.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:26
Совсем неожиданный результат....плохо все
nubom
nubom
сегодня в 16:25
НЕ верю!....
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