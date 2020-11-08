Слуцкий — о матче с «Химками»: «„Рубин“ допускает грубейшие ошибки»

Главный тренер «Рубина» поделился впечатлениями после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:2).

Прекрасно понимал, что нам не будет хватать свежести после такого трудного перелёта на неделе. Надежда была на индивидуальное мастерство, стандарты. Первый тайм так и складывался, мало моментов было. К сожалению, ошибки допустили именно мы. Не в том состоянии были, чтобы отыгрываться. Такие матчи надо играть на высоком уровне концентрации, а мы допускаем грубейшие ошибки.