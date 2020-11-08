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Ледяхов: «Сейчас у Дзюбы не то движение, что было год-два назад»

сегодня, 17:29

Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в последних матчах.

Можем только гадать, в какой форме находится Дзюба. Все говорят, что у Дзюбы накопилась усталость, но Станислав Черчесов утверждает обратное. Но, во-первых, Артём давно не может забить. А во-вторых, сейчас у него не то движение, что было год-два назад. Тогда он много двигался и создавал моменты. Сейчас ничего этого нет. Что же касается возраста Дзюбы, то в Европе в 32 года многие подписывают хорошие контракты.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 20:46
эти движения - это как езда на велосипеде, в детстве научился и не забывается. так что он может еще так же и в 50 лет двигаться, получая хорошие контракты на видеохостингах
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:21
Стареет. Устает быстрее
морозз
морозз
сегодня в 20:12
Движения как были и два года назад и 10 ...ничего не меняется!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:08
Может и не то, должны же быть и другие футболисты кроме дзюбы, вчера шлядел матч бавария , дортмунд, вот класс показали футболисты!!! А тут не те движения!!!!
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:03
Ну, что ты. Толпа жаждет крови и не упустит случая пусть и на уровне слуха.
arzamas
arzamas
сегодня в 19:58
Артему сейчас надо забить на мнение всяких задотов. Забыть и идти дальше.
А все порядочные люди должны заявить новый мем ЯНЕСМОТРЕЛ.
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 19:56
Сдвижением у него все в порядке.Ледяхов видео не видел.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 19:52
уже писали, что это видео Азмун слил? он был по другую сторону )
STRONG999
STRONG999
сегодня в 19:49
А есть видео и двухгодичной давности? Ну, что бы сравнить.
Colonist
Colonist
сегодня в 19:34
Только лысого гонять он теперь может! И с эрекцией проблемы!
berda2003
berda2003
сегодня в 19:30
да, с движением проблемы, фрикция слабая, азмун, подтверди!
Сп62
Сп62
сегодня в 19:27, ред.
Голодной куме х... на уме. Так и вам. Навалились на парня всей ордой. Может быть уже хватит.
Верг
Верг
сегодня в 19:23
Сейчас возвратно поступательных больше
denmig
denmig
сегодня в 19:19
Как раз у него самое то движение ! - что на поле, что на видео - одно и тоже!
Igo0rek
Igo0rek ответ fczpkossidspb (раскрыть)
сегодня в 19:14
Хахахахаха мне нравятся эти питерские попытки оправдать любой поступок футболистов, просто потому что они играют за Зенит.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:11, ред.
Слезы зенитовцев льются рекой, ведь их капитан играет рукой хахаахах
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 19:08, ред.
вот так, в своё время они стебались над Жано Ананидзе, Деми де Зуевом, а тут-то что )
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:06
Конечно не то! Это видно невооруженным глазом. Устал Артем....Отдых во время матчей сборной России пойдет ему на пользу!
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ AlVi77 (раскрыть)
сегодня в 19:06
)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:58
нам жаль по человечески его))))из крайности в крайность бросается парень))
AlVi77
AlVi77 ответ Игорь Ларин 1958 (раскрыть)
сегодня в 18:55
Уговорил. Маленько оправдаю его комментом с другого форума: ВАР показало, что рука Артема находилась в естественном положении
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:51
Головке...
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ AlVi77 (раскрыть)
сегодня в 18:50
А он особенно.
andre_can
andre_can
сегодня в 18:50
маразм крепчает...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:50
пора во второй состаФФ отправить
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
сегодня в 18:50
Радужные мощной стеной на защиту встали)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:42
Это он про фрикции гутарит???Не знаю,видео не смотрел,и не хочу.
nik9373
nik9373
сегодня в 18:34
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 18:34
лучше бы артемон полноценную эротику выложил, ну а то как-то не интеллигентно
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 18:33
Кто больше всех 74т тот больше всех про дрочку и пишет!))
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