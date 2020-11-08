Ледяхов: «Сейчас у Дзюбы не то движение, что было год-два назад»

Бывший наставник «Ахмата» прокомментировал игру форварда «Зенита» в последних матчах.

Можем только гадать, в какой форме находится Дзюба. Все говорят, что у Дзюбы накопилась усталость, но Станислав Черчесов утверждает обратное. Но, во-первых, Артём давно не может забить. А во-вторых, сейчас у него не то движение, что было год-два назад. Тогда он много двигался и создавал моменты. Сейчас ничего этого нет. Что же касается возраста Дзюбы, то в Европе в 32 года многие подписывают хорошие контракты.