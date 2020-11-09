Бывший врач «Спартака»: «Дзюбе и Черчесову нравилось иглоукалывание»

Китайский врач Лю Хуншен, работавший в «Спартаке», рассказал, что практиковал в московском клубе иглоукалывание.

Я часто делал тренерам «Спартака» иглоукалывание. Всё началось с Владимира Федотова, ему нравился этот процесс. Станислав Черчесов, помню, тоже очень часто ходил на сеансы. Карпин? Не помню, чтобы он ходил, но его теща точно у меня была. Я это хорошо помню.

Кстати, Дзюбе я всегда делал иглоукалывание, он тоже всегда ходил, и ему нравилось.