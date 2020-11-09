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Бывший врач «Спартака»: «Дзюбе и Черчесову нравилось иглоукалывание»

сегодня, 18:43

Китайский врач Лю Хуншен, работавший в «Спартаке», рассказал, что практиковал в московском клубе иглоукалывание.

Я часто делал тренерам «Спартака» иглоукалывание. Всё началось с Владимира Федотова, ему нравился этот процесс. Станислав Черчесов, помню, тоже очень часто ходил на сеансы. Карпин? Не помню, чтобы он ходил, но его теща точно у меня была. Я это хорошо помню.

Кстати, Дзюбе я всегда делал иглоукалывание, он тоже всегда ходил, и ему нравилось.

Напомним, что Дзюба не вызван в сборную России из-за скандального видео.

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МапС
МапС
сегодня в 20:34
Эхх... если бы Лю Артёмке исчо и кожаную плётку прописал по причинным местам... А то иголки какие-то...
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 19:53
Бывший врач «Спартака»: «Дзюбе и Черчесову нравилось иглоукалывание»
но делал я его теще Карпина!!!
бугагашенька)))
ТТ
ТТ
сегодня в 19:39
Ясный перец!)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:24
Дзюбе иглоукалывание делает Азмун.
Слайш
Слайш
сегодня в 19:06
весь пазлик потихоньку складывается ))
протон1
протон1
сегодня в 18:54
хиджама не нравилась им?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:46
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 18:45
    На иглоукалывание пошёл.
    David Young
    David Young
    сегодня в 18:45
    Ничего особенного в этой информации нет.
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