Пьянич: «Мне предлагали выступать за сборную Франции»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич признался, что ему поступало предложение выступать за сборную Франции, когда он играл в составе «Лиона» (2008-2011).
Да, я мог бы играть за сборную Франции, когда перешёл в «Лион», но за несколько дней до этого я сказал, что моей мечтой было выступать за сборную Боснии.
Раймон Доменек [на тот момент главный тренер сборной Франции] позвонил мне, но я уже принял решение. Я, конечно, поблагодарил его, но я предпочел быть реалистом.
Ранее Пьянич заявил, что хочет оставить свой след в истории «Барселоны».
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