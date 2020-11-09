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Пьянич: «Мне предлагали выступать за сборную Франции»

сегодня, 18:03

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич признался, что ему поступало предложение выступать за сборную Франции, когда он играл в составе «Лиона» (2008-2011).

Да, я мог бы играть за сборную Франции, когда перешёл в «Лион», но за несколько дней до этого я сказал, что моей мечтой было выступать за сборную Боснии.

Раймон Доменек [на тот момент главный тренер сборной Франции] позвонил мне, но я уже принял решение. Я, конечно, поблагодарил его, но я предпочел быть реалистом.

Ранее Пьянич заявил, что хочет оставить свой след в истории «Барселоны».

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 20:27, ред.
если бы так делали все, то сборная Франции не была бы чемпионом мира, но зато сборные Африки феерили бы
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 20:02
Парень начал курить. То ДНК Барселоны, теперь сборная Франции. Страшно подумать, что будет в следующем его "признание".
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:39
что-то у Миралема совсем нос задрался, после перехода в Барсу, совсем понесло парня...
Скоро заявит, что Месси ему бутсы шнурует
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:34
Во Франции сидел бы на лавке.
Там негры рулят...
beefs
beefs
сегодня в 18:07
это настоящий патриот своей страны...
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