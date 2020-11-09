Пьянич: «Мне предлагали выступать за сборную Франции»

Полузащитник «Барселоны» признался, что ему поступало предложение выступать за сборную Франции, когда он играл в составе «Лиона» (2008-2011).

Да, я мог бы играть за сборную Франции, когда перешёл в «Лион», но за несколько дней до этого я сказал, что моей мечтой было выступать за сборную Боснии.

Раймон Доменек [на тот момент главный тренер сборной Франции] позвонил мне, но я уже принял решение. Я, конечно, поблагодарил его, но я предпочел быть реалистом.