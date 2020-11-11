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У трёх футболистов сборной России подозрение на коронавирус

сегодня, 12:02

Пресс-служба сборной России заявила о возможном заражении коронавирусом сразу троих футболистов команды.

Национальная сборная России строго в соответствии с регламентом RTPP проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определённой УЕФА. Помимо этого ежедневно проводятся тестирования с помощью экспресс-тестов и с привлечением других лабораторий, в том числе государственного Федерального медико-биологического агентства.

При тестировании лабораторией, определённой УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трёх футболистов – Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определённой УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенёс COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител.

В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата.

Вместе с тем, вызов в национальную команду получил нападающий Фёдор Чалов, тренировавшийся в Новогорске с молодёжной сборной России.

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Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:12
Всем здоровья богатырского!!!
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 12:06
Только Лесовой порадовался... Здоровья!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 12:05
Злой ковид не дает ЗЕ-проект воплотить в жизнь!!!
Всем здоровья!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:04
Вот это плохо!Здоровья!
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