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Безуглов: «Головин выйдет на поле до конца ноября»

сегодня, 18:55

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных футболистов.

Шунин регулярно проходит тестирование в «Динамо». Один из тестов был сомнительным, Антон тут же был изолирован. Была перепроверка теста, он оказался отрицательным. Никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет. Думаю, что в ближайшее время он приступит к тренировкам с командой. У Смольникова, к сожалению, небольшое повреждение мышц задней поверхности бедра, но я уверен, что медицинский штаб «Краснодара» после окончания сбора подготовит Игоря к работе в общей группе. У Марио Фернандеса похожая ситуация. На наш взгляд, повреждение тоже небольшое. Надеемся, что после сбора Марио также приступит к работе в команде.

Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности. Регулярно всё выполняет, пашет в хорошем режиме. Ожидаем, что уже в декабре будет работать на поле. Пока всё идет очень хорошо. Что касается Головина, уже имеется положительная и устойчивая динамика. Мы с ним всё время на связи. Планируется, что после 20 ноября он приступит к тренировкам с командой. Ожидаем, что до конца ноября Саша выйдет на поле.

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drug01
drug01
сегодня в 19:10
Эх если бы всех в строй! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:01
давай Эдик лучше лечи парней..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:00
Все на позитиве!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:58
а вот тут торопится не надо)))
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