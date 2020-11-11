ГлавнаяНовости

Черчесов: «Кто будет готов, тот и будет на поле»

сегодня, 13:59
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды Молдавии.

Мы вызвали 24 человека, потому что прошлый сбор показал, что ситуация может быть разная. Мы не можем дозаявлять игроков, которые не прошли тест УЕФА. А молодёжная сборная у нас здесь. Вызвали Чалова, созвонились с Галактионовым.

После мы провели ещё тесты, но результаты у них отрицательные. Наш медицинский штаб изучает этот вопрос, чтобы таких нюансов не было.

Мы играем на уровне сборных. Футболисты находятся в разном состоянии, кто будет готов, тот и будет на поле. Черышев получает игровую практику, Лёша вышел на очень хорошие 30 минут за «Аталанту». Это мы тоже учитываем.

Черышев сыграл с «Реалом» с первых минут. Он приехал в лучшем состоянии, чем на тот сбор.

Все новости
Масалитин: «Если Муса не растерял качества, то он добавит скорости ЦСКА»
Сегодня, 14:47 Комментарии5
Караваев: «Любой скажет, что лучше играть, чем тренироваться»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
Черчесов: «Мы не в состоянии контролировать тесты на COVID-19»
Сегодня, 14:16 Комментарии3
Гендир «Сочи» — о тесте Заболотного: «У Антона есть антитела, это ошибка»
Сегодня, 13:28 Комментарии13
Соболев рассказал о психологии «Спартака» в этом сезоне
Сегодня, 12:08 Комментарии15
Дмитрий Тарасов заявил, что хочет остаться в Казани
Сегодня, 11:42 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:06
У чабана почему то всегда готова только вся старпёровская братия.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:00
Молдавани накидают усатому шашлычнику по самое не балуйся
ДСА
ДСА
сегодня в 14:29
Тут будет тренироака, а не матч.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:27
Ждём боевой состав и удачу!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 14:18
"..кто будет готов, тот и будет на поле."
P.S.С натруженными руками,просьба не беспокоить..))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:02
Типа кто то сачкует...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:01
пока ты тренер решать только тебе)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100