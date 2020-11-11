Черчесов: «Кто будет готов, тот и будет на поле»

Главный тренер сборной России прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды Молдавии.

Мы вызвали 24 человека, потому что прошлый сбор показал, что ситуация может быть разная. Мы не можем дозаявлять игроков, которые не прошли тест УЕФА . А молодёжная сборная у нас здесь. Вызвали Чалова, созвонились с Галактионовым.

После мы провели ещё тесты, но результаты у них отрицательные. Наш медицинский штаб изучает этот вопрос, чтобы таких нюансов не было.

Мы играем на уровне сборных. Футболисты находятся в разном состоянии, кто будет готов, тот и будет на поле. Черышев получает игровую практику, Лёша вышел на очень хорошие 30 минут за «Аталанту». Это мы тоже учитываем.

Черышев сыграл с «Реалом» с первых минут. Он приехал в лучшем состоянии, чем на тот сбор.